ไม่รอด! รวบลุงชาวสกลนคร ขนไอซ์ล็อตใหญ่ 99 กิโลกรัม

หนองคาย-ตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดหนองคาย สนธิกำลังจับชายวัยกลางคน ชาวสกลนคร ขับเก๋งขนไอซ์น้ำหนัก 99 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 39 ล้านบาท เผยทำมาแล้ว 10 ครั้ง
วันนี้ ( 20 ธ.ค.) ที่หน้ากองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย พล.ต.ต.อัทธชนม์ ช่วงงาม ผบก.ภ.จว.หนองคาย พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประภาพ ธิติศักดิ์ รองผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ บุญเสริม ผกก.สส.ภ.จว.หนองคาย, ร้อยตรีไชโย หรพูน ผู้แทน บก.ควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พร้อมกำลังตำรวจ ทหาร ศุลกากร และฝ่ายปกครอง ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมนายทวีวัฒน์ แก้วกัณหา อายุ 61 ปี ชาว อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร พร้อมของกลาง ไอซ์บรรจุในกระเป๋า 6 ใบ รวม 99 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 39,600,000 บาท, รถยนต์เก๋งโตโยต้า วีออส ทะเบียน กพ 8175 อุดรธานี และโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง
การจับกุมในครั้งนี้ พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ บุญเสริม ผกก.สส.ภ.จว.หนองคาย สืบทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จึงสนธิกำลังหน่วยงานข้างเคียง วางแผนปฏิบัติงาน จนกระทั่งเวลาประมาณ 20.10 น. คืนวันที่ 19 ธ.ค.68 เจ้าหน้าที่พบรถยนต์เก๋งโตโยต้า วีออส ต้องสงสัย ขับมาตามถนนระหว่างหมู่บ้านธาตุใต้ ไปหมู่บ้านดอนสวรรค์ ต.หาดคำ จึงได้สกัดหยุดรถไว้ได้
พบนายทวีวัฒน์ เป็นคนขับ ภายในรถยนต์เก๋ง มีกระเป๋า 6 ใบ วางอัดแน่นอยู่เบาะหลัง ตรวจสอบพบเป็นยาเสพติดบรรจุเป็นห่อๆละประมาณ 1 กิโลกรัม ตรวจสอบด้วยน้ำยาทางวิทยาศาสตร์ พบว่าเป็นยาเสพติดไอซ์ ซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่านายทวีวัฒน์ มีพฤติการณ์ลักลอบขนยาเสพติด มารับในพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดหนองคายทำมาแล้ว 10 ครั้ง ได้ค่าจ้างขนส่งครั้งละ 10,000 บาท โดยจะนำเข้าไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือไอซ์) โดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป แล้วคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองหนองคาย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป