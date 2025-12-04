xs
คนร้ายบุกเดี่ยวชักมีดจี้หัวหน้าสาขา เมืองไทย แคปปิตอล ย่านหนองกระจก ขังห้องน้ำกวาดเงินกว่า 40,000 บาท หลบหนีลอยนวล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพชรบุรี - คนร้ายขี่ จยย.เข้าร้านเมืองไทย แคปปิตอล สาขาย่อยสี่แยกหนองกระจก จ.เพชรบุรี ใช้อาวุธมีดข่มขู่ชิงเงินสดกว่า 40,000 บาท ก่อนบังคับหัวหน้าสาขาเข้าไปขังในห้องน้ำแล้วหลบหนี

เย็นวันนี้( 4 ธ.ค.) ร.ต.อ.แทนคุณ วิริยะพงศ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี รับแจ้งเหตุคนร้ายบุกชิงทรัพย์ภายใน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยสี่แยกหนองกระจก เลขที่ 76 หมู่ 8 ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี จึงรายงานผู้บังคับบัญชาแล้วรุดไปตรวจสอบพร้อมชุดสืบสวน

ในที่เกิดเหตุพบ นายธนกฤต กำไลแก้ว อายุ 30 ปี หัวหน้าสาขา ให้การกับเจ้าหน้าที่ และพาไปชี้จุดที่คนร้ายก่อเหตุบริเวณด้านหลังโต๊ะบริการลูกค้า ภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งภายนอกและภายในบริษัทระบุรูปพรรณคนร้ายเป็นชายวัยกลางคน สันทัด สวมเสื้อคลุมแขนยาวสีดำมีขีดแดงที่แขน สวมกางเกงยีนส์สีกรม สวมหมวกกันน็อกสีเทา ใส่แมสก์ปิดบังใบหน้า ขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 100 สีฟ้า (ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน) มาจอดหน้าบริษัทก่อนเดินเข้ามา

จากภาพ คนร้ายเดินเข้าประชิดตัวหัวหน้าสาขาแล้วดึงมีดที่ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อออกมาข่มขู่ เรียกให้ส่งเงินสดทั้งหมดทันที รวมเป็นเงินกว่า 40,000 บาท หลังได้ทรัพย์สินแล้วคนร้ายบังคับให้ผู้เสียหายเดินไปในห้องน้ำ ก่อนใช้เชือกฟางสีแดงมัดที่จับประตูด้านนอกล็อกขังไว้ แล้วหลบหนีออกจากบริษัทไป

นายธนกฤต ให้การว่า ขณะเกิดเหตุอยู่ปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพัง ถูกคนร้ายจี้ชิงเงินและถูกขังไว้ เมื่อคนร้ายหลบหนีตนจึงพังประตูออกมาโทรศัพท์แจ้งหัวหน้าสาขาและขอความช่วยเหลือ เบื้องต้นนายธนกฤตระบุว่าไม่เชื่อว่าคนร้ายเป็นคนในพื้นที่ แต่คาดว่าอาจเป็นผู้ที่เคยก่อเหตุลักษณะคล้ายกันในพื้นที่ ต.โพไร่หวาน มาก่อน

ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียด เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุและประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรีเข้าตรวจเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมสอบปากคำพยานและตรวจเส้นทางหลบหนี หวังติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์หากประชาชนหรือผู้เห็นเหตุการณ์บริเวณสี่แยกหนองกระจกและย่านใกล้เคียง ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ มีข้อมูลหรือเห็นรถจักรยานยนต์ตามรายละเอียด ให้แจ้งพนักงานสอบสวน สภ.ย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เพื่อเป็นเบาะแสในการติดตามจับกุมดำเนินคดีต่อไป.










