ตำรวจโพนพิสัยยึดยาบ้าเกือบ9แสนเม็ดพ่วงเฮโรอีนและเคตามีนแต่จับใครไม่ได้เลย

หนองคาย-ตำรวจ สภ.โพนพิสัย สนธิกำลัง ยึดยาบ้า 870,000 เม็ด เฮโรอีนและเคตามีน ส่วนแก๊งค้ายาบ้าไวกว่า ทิ้งของกลาง ซิ่งจักรยานยนต์เข้าป่าสวนยางพาราหลบหนีไปได้
เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้( 13 ธ.ค.) ที่หน้า สภ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, พ.ต.อ.ประภาส ธิติศักดิ์ รองผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.วิทยาภรณ์ ษมากรวิทิต ผกก.สภ.โพนพิสัย,นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์ นายด่านศุลกากรหนองคาย, ร้อยตรีไชโย หรพูน ผู้แทน บก.ควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พร้อมกำลังตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดยาบ้า 870,000 เม็ด เฮโรอีน 2 ห่อ ๆ ละ ประมาณ 350 กรัม และคีตามีน จำนวน 2 ถุง ๆ ละประมาณ 1 กิโลกรัม
การตรวจยึดยาเสพติดในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา ตำรวจ สภ.โพนพิสัย ได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบส่งมอบยาเสพติด บริเวณบ้านดอนกลาง ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จึงสนธิกำลังหน่วยงานข้างเคียงเข้าปฏิบัติการ
จนกระทั่งเวลาประมาณ 03.00 น. วันนี้(13ธ.ค.) เจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ 2 คัน ๆ ละ 2 คน ไม่ทราบยี่ห้อและแผ่นป้ายทะเบียน มีกระสอบวัตถุต้องสงสัยอยู่บนรถจักรยานยนต์ทั้ง 2 คัน คนขับขี่มีท่าทางลุกลี้ลุกลน ขับออกจากถนนทางลูกรัง ป่าช้าบ้านดอนกลาง มุ่งหน้าไปบ้านหนองกุง ต.ชุมช้าง ห่างจากจุดที่เจ้าหน้าที่ดักซุ่มอยู่ประมาณ 200 เมตร เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัว คนขับรถทิ้งของกลางไว้แล้วรีบขับหลบหนีอาศัยความมืดเข้าไปในถนนภายในยางพาราหลบหนีไปได้
จากการตรวจสอบพบว่าภายในกระสอบวัตถุต้องสงสัย มีการบรรจุยาบ้า ประมาณ 870,000 เม็ด, เฮโรอีน 2 ห่อ ๆ ละ 350 กรัม และคีตามีน 2 ถุง ๆ ละ 1 กิโลกรัม จึงได้ตรวจยึดไว้ทั้งหมด พร้อมทั้งติดตามผู้ที่หลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป