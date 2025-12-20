(คลิป)ชาวบ้านน้ำยืนแห่ออกจากศูนย์พักพิงแม้ยังไม่มีประกาศให้เข้าพื้นที่ ย้ำจำเป็นต้องหาเงินใช้หนี้สิน

อุบลราชธานี-ชาวบ้านอำเภอน้ำยืน จ.อุบลฯ เริ่มแห่ออกจากศูนย์พักพิงในตัวอำเภอเดชอุดม แม้ทางการจะยังไม่มีคำสั่งให้กลับเข้าพื้นที่ โดยให้เหตุผลต้องกลับไปหาเงินจ่ายหนี้ ขณะที่ ชรบ.ในพื้นที่ยังคงเข้มงวดการเข้าออกของลูกบ้าน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บนทางหลวงหมายเลข 2171 เดชอุดม - น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ขาออกมุ่งหน้าตัวอำเภอน้ำยืน ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา พบมีรถกระบะของชาวบ้านอำเภอน้ำยืน ที่ขนสัมภาระ เดินทางออกจากศูนย์พักพิงในตัวอำเภอเดชอุดม เพื่อกลับยังภูมิลำเนา หลังจากที่มีข่าวการยึดคืนพื้นที่ เนิน 677 และช่องอานม้า ได้สำเร็จเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ที่ผ่านมา
สอบถามนายเผด็จ ทองพิเศษ อายุ 49 ปี ชาวบ้านอำเภอน้ำยืน ขณะที่เข้ามาเติมน้ำมัน ทราบว่า นายเผด็จพร้อมครอบครัวได้เดินทางออกจากบ้านตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการปะทะกันรอบที่ 2 จนถึงวันนี้ เป็นเวลา 13 วันแล้ว เมื่อได้ยินว่าไทยสามารถยึดช่องอานม้าได้สำเร็จ และในพื้นที่ไม่มีเสียงปืนใหญ่แล้ว จึงตัดสินใจที่จะเก็บของเดินทางกลับบ้าน
เพื่อไปกรีดยางขาย หารายได้ เพราะ 13 วันที่ผ่านมาครอบครัวไม่มีรายได้ หากไม่กลับไปกรีดยางก็จะไม่มีเงินมาจ่ายหนี้สินต่างๆ นายเผด็จ ยังฝากให้กำลังใจทหารที่อยู่แนวหน้าทุกนาย ชื่นชมว่าทหารไทยเก่งมาก
ด้านนางกชพร ธรรมโม ผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ำยืน พร้อมเจ้าหน้าที่ ชรบ.ยังคงตั้งจุดสกัดคัดกรองการเข้าออกและป้องกันประชาชนกลับเข้ามาในพื้นที่ เพราะสถานการณ์ยังคงเป็นสีแดง แม้จะไม่มีเสียงปืนในพื้นที่ก็ตาม หากจะกลับเข้ามาได้ก็ต้องรอคำสั่งจากทางฝ่ายความมั่นคงก่อน ซึ่งชาวบ้านส่วนหนึ่ง ก็บอกว่ากลับมาดูแลสัตว์เสร็จแล้วก็จะกลับออก