พ่อเมืองมุกดาหาร สกัดส่งน้ำมันเข้าเขมร ตรวจเข้มขนส่งน้ำมันด่านสะพานมิตรไทย-ลาวแห่งที่ 2

มุกดาหาร-ผู้ว่าฯมุกดาหาร นำคณะ ลงพื้นที่ตรวจเข้มด่านศุลากากรมุกดาหาร จับตาการขนส่งน้ำมันไปยังสปป.ลาว พบปริมาณน้ำมันส่งออกผ่านสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 2 ยังปกติ พร้อมกำชับเพิ่มรายละเอียดตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก ป้องกันขนส่งน้ำมันไปยังกัมพูชา
จากเหตุสู้รบระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชา ซึ่งประเทศไทยมีมาตรการตัดการส่งยุทธภัณฑ์ โดยเฉพาะน้ำมันไปยังประเทศกัมพูชา ที่ผ่านมามีรายงานว่าผู้ประกอบการจากประเทศไทย ลักลอบใช้รถบรรทุกขนส่งน้ำมันให้กัมพูชา โดยขับผ่านด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ไปยังสปป.ลาว และไปยังด่านชายแดนลาว-กัมพูชา
ล่าสุดวันนี้ (19 ธ.ค.) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านด่านศุลกากรสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต) เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด และป้องกันการลักลอบหรือการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
การตรวจสอบครั้งนี้ มีพล.ต.ต.ไพโรจน์ ไทยพุทธา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร, พ.ต.อ.ธนิสร แสงท่านั่ง ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร, นางกนกวรรณ สุขศิริ นายด่านศุลกากรมุกดาหาร, นายสันทัด รังคพุทธมานะ สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร พร้อมด้วยหน่วยงานด้านความมั่นคง ฝ่ายปกครอง และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมติดตามการตรวจสอบในครั้งนี้
การลงพื้นที่ตรวจสอบของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้ติดตามขั้นตอนและกระบวนการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านด่านศุลกากรสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 2 พบว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถขนส่งอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อป้องกันการลักลอบส่งออกน้ำมันไปยังกัมพูชา
นางกนกวรรณ สุขศิริ นายด่านศุลกากรมุกดาหาร กล่าวว่าการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านด่านศุลกากรมุกดาหารยังเป็นไปตามขั้นตอนปกติ โดยช่วงนี้มีปริมาณรถขนส่งเพิ่มขึ้น เนื่องจากด่านศุลกากรช่องเม็กมีคำสั่งห้ามการส่งออกน้ำมัน ผู้ประกอบการจึงย้ายการส่งออกมายังด่านศุลกากรมุกดาหาร ซึ่งน้ำมันดังกล่าวได้ออกจากคลังและผ่านการอนุญาตจากกรมสรรพสามิตแล้ว
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาภาพรวมตัวเลขการส่งออกผ่านด่านมุกดาหารและด่านช่องเม็กรวมกัน ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้กำชับให้เพิ่มรายละเอียดการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก อาทิ การตรวจสอบรถขนส่ง ว่าเป็นรถที่วิ่งประจำหรือไม่ รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ด้านนายสันทัด รังคพุทธมานะ สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร กล่าวว่าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหารได้ดำเนินการตรวจสอบการขนส่งน้ำมันอย่างเข้มงวด โดยกำหนดให้รถขนส่งเดินทางไป–กลับปลายทางแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ภายในระยะเวลา 1 วัน ปริมาณรถขนส่งน้ำมันในวันปกติอยู่ที่ประมาณ 20 คันต่อวัน ส่วนในวันจันทร์พบว่ามีจำนวนมากกว่า 50 คันต่อวัน เนื่องจากเป็นรถที่เดิมจะผ่านด่านศุลกากรช่องเม็ก และไม่สามารถข้ามแดนได้ทันในวันอาทิตย์ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยังถือว่าอยู่ในภาวะปกติ
การลงพื้นที่ครั้งนี้ ยืนยันว่าการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านด่านศุลกากรมุกดาหารเป็นไปตามกฎหมายและมาตรการที่กำหนด แม้ปริมาณรถขนส่งจะเพิ่มขึ้นในบางช่วง แต่ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้กำชับทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบและติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการลักลอบและรักษาความมั่นคงของประเทศ