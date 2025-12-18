ศุลกากรภาคที่ 2 ยึดโดรนและสินค้าหลายรายการมูลค่ากว่า 126 ล้านหนีภาษีศุลกากร

หนองคาย - ศุลกากรภาคที่ 2 ตรวจยึดโดรน กระเป๋า รองเท้า จำนวนมาก มูลค่ากว่า 126 ล้านบาท ลักลอบนำเข้าหนีภาษีศุลกากรทางด้านจังหวัดนครพนม
วันนี้ (18 ธ.ค.) นางสาวลลิตา อรรถพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 เปิดเผยว่า ตามที่นายสุรัตน์ เรืองประยูร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 (ศภ.2), นายณัฐภูมิ ดอกพุฒ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม สคศ.ศภ.2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามชุดเฉพาะกิจศุลกากรภาคที่ 2 ได้ร่วมกับด่านศุลกากรนครพนมลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าตามใบขนสินค้าขาเข้า เนื่องจากสงสัยว่าจะมีสินค้าที่พยายามหลีกเลี่ยงการเสียอากรหรือหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อกำกัด
จากการตรวจสอบ พบสินค้าที่ไม่ได้สำแดง ประเภท น้ำหอมจากต่างประเทศ 121 ขวด, บุหรี่ต่างประเทศ 60 แท่ง ประมาณ 12,600 มวน, กระเป๋า 1,820 ใบ รองเท้า 4,450 คู่ น้ำหนักรวม 5,827 กิโลกรัม โดรน 10 เครื่อง และไวน์ต่างประเทศ 36 ขวด น้ำหนักรวม 46 กิโลกรัม มูลค่าสินค้ารวมทั้งหมดประมาณ 126 ล้านบาท
จึงยึดสินค้าทั้งหมดเก็บรักษาไว้เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งเป็นความผิดฐานยื่นใบขนสินค้า เอกสารหรือข้อมูลไม่ถูกต้องและเป็นการนำของที่ผ่านหรือกำลังผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียอากรและหลีกเลี่ยงข้อจำกัดอันเกี่ยวกับของขั้น ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง