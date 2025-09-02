ศุลกากร ภาค 4 กวาดล้างบุหรีไฟฟ้า-สินค้าเถื่อน รวมยอดเกือบปี มูลค่า 76 ล้าน

ศุลกากร ภาค 4 กวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้า-บุหรี่เถื่อน-บารากู่ มูลค่ากว่า 4 ล้าน คาบริษัทขนส่งเอกชนในพื้นที่จ.สงขลา รวมยอดเกือบปี ยึดของกลาง 76 ล้าน
วันนี้ (2 ก.ย.) นายธนกฤต ลิ้นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เปิดเผยผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานห้วงวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2568
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม สคศ. ศุลกากร ภาค 4 ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรและการจัดเก็บรายได้ ศุลกากร ภาค 4 ด่านศุลกากรสงขลา ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่และ หน่วยสืบสวนปราบปรามสงขลา สปป.2 กสป. ได้ออกปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรได้เข้าตรวจค้นพัสดุของบริษัทขนส่งเอกชนในพื้นที่จ.สงขลา ผลการตรวจค้นพบ บุหรี่ต่างประเทศ จำนวน 520,000 มวน มูลค่า 2,600,000 บาท และบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6,241 ชิ้น มูลค่า 1,485,100 บาท
รวมมูลค่าทั้งหมด 4,085,100 บาท ซึ่งบุหรี่มิได้ปิดอากรแสตมป์ โดยของดังกล่าวมีเมืองกำเนิดต่างประเทศและไม่ปรากฏหลักฐานในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง ส่วนบุหรี่ไฟฟ้าและบารากู่เป็นของต้องห้าม ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 12 ธ.ค.2557 ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สุขอนามัย สังคม ความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน กรณีจึงเป็นของอันพึงต้องริบตามมาตรา 166 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาจมีความผิดตามมาตรา 242 245 246 และ 247 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 167 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 อายัดของกลางดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับ ผลการจับกุมบุหรี่ต่างประเทศ บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ และบารากู่ (1 ตุลาคม 2567 - ปัจจุบัน) รวมมูลค่า 76,135,498 บาท
1 บุหรี่ต่างประเทศ จำนวน 177 แฟ้ม ปริมาณ 13,200,800 มวน มูลค่า 61,538,433.20 บาท
2 บุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน 46 แฟ้ม ปริมาณ 86,000 ชิ้น มูลค่า 13,802,616.30 บาท
3 บารากู่ จำนวน 5 แฟ้ม ปริมาณ 331 กิโลกรัม มูลค่า 794,448.46 บาท