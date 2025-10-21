ปคบ. ยึดบุหรี่เถื่อน ลักลอบขายออนไลน์  มูลค่ากว่า 5 ล.

MGR Online - บก.ปคบ.สกัดบุหรี่ต่างประเทศ-บุหรี่ไฟฟ้าไม่เสียภาษีอากรแสตมป์ จำหน่ายผ่านออนไลน์ ยึดของกลางคาโกดัง สงขลา ความเสียหายกว่า 5 ล้านบาท
วันนี้ (21 ต.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. , พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ รอง ผบก.ปคบ. , พ.ต.อ.พัฒนพงศ์ ศรีพิณเพราะ รอง ผบก.ปคบ. , พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข ผกก.1 บก.ปคบ. , พ.ต.ท.ไพรัช พรมวงศ์ และ พ.ต.ท.ภูมิพัฒน์ บัวรัตนกุลรอง ผกก.1 บก.ปคบ. มอบหมายเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ท.อนันต์ บัวแก้ว สว.กก.1 บก.ปคบ. , พ.ต.ท.บุญโชค มะลิโชติ สว.(สบ.2) ประจำ กก.1 บก.ปคบ. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ปคบ. ตรวจค้นโกดังศูนย์ขนส่งบริษัทเอกชนในพื้นที่ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และทำการยึด บุหรี่เถื่อน 116,000 มวน (5,800 ซอง) รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 ต.ค.ที่ผ่านมา
พฤติการณ์ สืบเนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ปคบ. สืบทราบว่ามีพ่อค้าลักลอบขายบุหรี่ต่างประเทศ (บุหรี่เถื่อน) และบุหรี่ไฟฟ้า ผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ ต่อมาวันที่ 18 ต.ค. เวลาประมาณ 18.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจยึดได้วางแผนเพื่อสกัดการลักลอบขายบุหรี่ต่างประเทศ (บุหรี่เถื่อน) โดยพบรถกระบะตู้ทึบต้องสงสัยเข้าไปยัง ศูนย์ขนส่งบริษัทเอกชนในพื้นที่ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เจ้าหน้าที่จึงทำการเข้าตรวจสอบเบื้องต้น โดยมีผู้จัดการของขนส่งเอกชนย่าน ต.บ้านพรุ เป็นผู้นำการตรวจสอบพบบุหรี่ต่างประเทศที่มิได้เสียอากรแสตมป์สรรพสามิตและไม่ได้ผ่านพิธีการทางศุลกากรบรรจุอยู่ จำนวนกว่า 116,000 มวน (5,800 ซอง) รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 5 ล้านบาท ซึ่งเตรียมกระจายส่งตามพื้นที่ต่างๆ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการตรวจยึดของกลางดังกล่าว นำส่ง พนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งลุงจ.สงขลา เพื่อดำเนินการขยายผลหาตัวพ่อค้าบุหรี่เถื่อนมาดำเนินคดีตามกฏหมาย และดำเนินการเสนอปิดกั้นเว็บไซต์เพื่อตัดวงจรต่อไป
โดยกล่าวหาว่า การจำหน่ายบุหรี่ต่างประเทศ (บุหรี่ถื่อน) ย่อมมีความผิดในข้อหา“ซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้โดย ประการใดซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่ยังมิได้เสียค่าภาษี หรือของต้องห้าม หรือที่เข้ามาในราชอาณาจักร โดยยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร (ม.242 ม.246 พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560) ตลอดจนสินค้าอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย”