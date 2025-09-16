ศุลกากร ภาค 4 กวาดล้างต่อเนื่องจับบุหรี่ไฟฟ้า-บุหรี่เถื่อนล็อตใหญ่

ศุลกากร ภาค 4 กวาดล้างต่อเนื่องจับบุหรี่ไฟฟ้า-บุหรี่เถื่อน ล็อตใหญ่ มูลค่ากว่า 7 ล้าน คาขนส่งเอกชน กลางเมืองสงขลา
วันนี้ (16 ก.ย.) นายธนกฤต ลิ้นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เปิดเผยผลการดำเนินงานห้วงวันที่ 1 - 15 ก.ย. 2568
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม สคศ. ศภ.4 ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรและการจัดเก็บรายได้ ศุลกากร ภาค 4 ด่านศุลกากรสงขลาด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่และ หน่วยสืบสวนปราบปรามสงขลา สปป.2 กสป. ได้ออกปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร ได้เข้าตรวจค้นพัสดุในบริษัทขนส่งเอกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ผลการตรวจค้นพบ บุหรี่ต่างประเทศ จำนวน 955,000 มวน มูลค่า 4,775,000 บาท และบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4,640 ชิ้น มูลค่า 2,240,000 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 7,015,000 บาท ซึ่งบุหรี่มิได้ปิดอากรแสตมป์
ของกลางดังกล่าว มีแหล่งผลิตอยู่ต่างประเทศและไม่ปรากฏหลักฐานในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง ส่วนบุหรี่ไฟฟ้าเป็นของต้องห้าม ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2557
ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สุขอนามัย สังคม ความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน กรณีจึงเป็นของอันพึงต้องริบตามมาตรา 166 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาจมีความผิดตามมาตรา 242 ,245,246 และ 247 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 167 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 อายัดของกลางดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย