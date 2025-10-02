ปคบ.ยึดบุหรี่ไฟฟ้า - บุหรี่เถื่อน มูลค่า 5 ล้าน คาโกดัง บ.ขนส่งเอกชนหาดใหญ่

ตำรวจ ปคบ. บุกโกดังศูนย์ขนส่งบริษัทเอกชนหาดใหญ่ยึดบุหรี่ไฟฟ้า - บุหรี่เถื่อน มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท ขณะเตรียมกระจายส่งให้ลูกค้า
วันนี้ (2 ต.ค.) พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข ผกก.1 บก.ปคบ. นำกำลังเข้าตรวจสอบโกดังศูนย์ขนส่งบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตรวจยึดบุหรี่เถื่อนจำนวนกว่า 128,000 มวน และบุหรี่ไฟฟ้ากว่า 240 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 5 ล้านบาท
สืบเนื่องจากทราบว่าปัจจุบันในพื้นที่ภาคใต้ มีผู้ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีอากร และบุหรี่ไฟฟ้าผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์กันอย่างโจ่งครึ่ม โดยกลุ่มพ่อค้าเหล่านี้จะใช้วิธีลักลอบนำสินค้าดังกล่าวเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านบ้าน ก่อนจัดส่งให้กับลูกค้าผ่านบริษัทขนส่งเอกชน โดยแอบซุกซ่อนแฝงไปกับกล่องลังสินค้าผลไม้เพื่อเลี่ยงการถูกตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่จึงแกะรอยสืบหาเบาะแส กระทั่งทราบว่าจะมีการส่งสินค้าของกลางล็อตใหญ่อีกครั้งผ่านทางบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งย่าน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จึงนำกำลังเข้าตรวจยึดของกลางได้ดังกล่าว ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปคบ. เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลตามเอาผิดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป