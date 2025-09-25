ปอศ.ลุยยึดไฟแช็กปลอม ขายทั่วขอนแก่น-อุดร ฯ ยึดของกลาง 3 หมื่นชิ้น

ปอศ.ลุยยึดไฟแช็กปลอมยี่ห้อดัง วางขายทั่วขอนแก่น-อุดร ฯ ยึดของกลางกว่า 3 หมื่นชิ้น เตือน! เตือนอันตรายเสี่ยงระเบิด
วันนี้ ( 25 ก.ย. ) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ภูวเดช จุลกะเสวี ผกก.1 บก.ปอศ. พ.ต.ต.พงษ์เชษฐ์ นุ่มมาก สว.กก.1 บก.ปอศ. พร้อมด้วยตัวแทนผู้ปกป้องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของแบรนด์สินค้านำหมายศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และ ศาลจังหวัดขอนแก่น เข้าตรวจค้นโกดังและร้านค้าจำหน่ายไฟแช็ก ปลอมเครื่องหมายการค้า ยี่ห้อ TAIYO ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น และ จ.อุดรธานี รวม 9 จุด พร้อมตรวจยึดไฟแช็กปลอมได้จำนวน 33,000 ชิ้น
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ได้รับแจ้งจาก บริษัท ไทยเมอร์รี่ จำกัด เจ้าของ เครื่องหมายการค้า ไฟแช็ก ยี่ห้อ TAIYO ว่าพบการจำหน่ายไฟแช็กปลอมเครื่องหมายการค้าในพื้นที่ จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง จึงรวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายค้นจากศาล ก่อนนำกำลังเข้าตรวจค้นพร้อมยึดของกลาง ไว้เพื่อดำเนินคดี“เสนอจำหน่าย และมีไว้เพื่อจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมสินค้า ที่มีเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนและราชอาณาจักร” แก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ กล่าวว่า ขอเตือนภัยพี่น้องประชาชนถึงอันตรายของไฟแช็กปลอม ที่ระบาดในท้องตลาด แม้จะเป็นสินค้าราคาถูกแต่หากไม่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ย่อมเสี่ยงก่อให้เกิดการระเบิดหรือไฟลุกได้ง่าย สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนควรเลือกซื้อจากร้านค้าที่เชื่อถือได้ และตรวจสอบให้มั่นใจว่าไฟแช็กมีเครื่องหมาย มอก. แท้ วันผลิต วันหมดอายุ และข้อมูลผู้จัดจำหน่ายชัดเจน หากพบเบาะแสการจำหน่ายสินค้าปลอม สามารถแจ้งมายังตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป