ศุลกากรแหลมฉบังบุกตรวจพัสดุไปรษณีย์ 813 หีบห่อ ยึดบุหรี่–สุราต่างประเทศ มูลค่ากว่า 4.26 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ศุลกากรแหลมฉบังสนธิกำลังฝ่ายปราบปราม ตรวจยึดพัสดุต้องสงสัยในศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา พบลักลอบส่งบุหรี่ต่างประเทศ–บุหรี่ไทยละเมิดการค้า และสุราต่างประเทศจำนวนมาก มูลค่ากว่า 4.2 ล้านบาท
วันนี้( 21 พ.ย.) นายภาณุ ลิ้มวงศ์ยุติ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง แถลงผลการตรวจยึดพัสดุไปรษณีย์ในประเทศ จำนวน 813 หีบห่อ ซึ่งลักลอบส่ง บุหรี่ต่างประเทศ บุหรี่ไทย และสุราต่างประเทศ มูลค่าของกลางรวมกว่า 4,265,400 บาท ที่คลังของกลางสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สืบเนื่องจากฝ่ายสืบสวนและปราบปรามได้รับเบาะแสว่า มีการลักลอบขนส่งสินค้าที่ ยังไม่เสียภาษีอากร เป็นของต้องห้าม–ต้องกำกัด หรือยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง ผ่านช่องทางพัสดุไปรษณีย์ โดยสินค้าจะถูกส่งไปที่ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา
เจ้าหน้าที่จึงประสานเข้าตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์ในประเทศ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 เวลา 20.00–23.00 น. ผลการตรวจค้นพบของกลางจำนวนมาก ได้แก่ บุหรี่ต่างประเทศ 3,517 คอตตอน (703,400 มวน) บุหรี่ไทยเข้าข่ายละเมิดเครื่องหมายการค้า 33 คอตตอน (6,600 มวน) สุราและไวน์ต่างประเทศ 3 ขวด ทั้งหมดไม่พบหลักฐานการซื้อขาย ไม่มีเอกสารการผ่านพิธีการศุลกากร และไม่ได้ชำระภาษีอากรตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 167 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 ทำการยึดของกลางไว้ เนื่องจากเป็นของที่ พึงต้องริบ ตามมาตรา 166 และผู้ครอบครองเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 242, 244 ประกอบมาตรา 252 รวมถึงมาตรา 245–247 ของ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ศุลกากรแหลมฉบังจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อสกัดกั้นการลักลอบหลบเลี่ยงภาษี และป้องกันความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและการจัดเก็บรายได้ของรัฐต่อไป