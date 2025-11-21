ยึดหอมมะลิแดง 17,500 กิโลฯ มูลค่ากว่า 1.3 ล้านบาทลอบนำเข้าจากเพื่อนบ้าน

หนองคาย-ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมผู้ลักลอบขนข้าวสารหอมมะลิแดง 17,500 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 1.3 ล้านบาท
ลักลอบนำเข้าไม่ผ่านพิธีการศุลกากร
นางสาวลลิตา อรรถพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 เปิดเผยว่า เมื่อช่วงดึกวันที่ 19 พ.ย.ที่ผ่านมา นายสุรัตน์ เรืองประยูร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 (ศภ.2), นายณัฐภูมิ ดอกพุฒ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม สคศ.ศภ.2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามชุดเฉพาะกิจศุลกากรภาคที่ 2 เข้มงวดป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้ร่วมกับด่านศุลกากรมุกดาหาร และหน่วยสืบสวนปราบปรามประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกันตรวจสอบรถบรรทุก ยี่ห้อฮีโน่ ที่ขับอยู่บนถนนถีนานนท์ ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม หลังจากทราบว่ารถคันดังกล่าวมีสินค้าที่ไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากร
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ศุลกากรพบว่า ภายในรถบรรทุกคันดังกล่าว ได้บรรทุกข้าวสารหอมมะลิแดง เมืองกำเนิดต่างประเทศ บรรจุในกระสอบ จำนวน 350 กระสอบ ๆ ละ 50 กิโลกรัม น้ำหนักรวม 17,500 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 1,300,000 บาท ซึ่งไม่มีเอกสารพิธีการทางศุลกากรแต่อย่างใด
โดยการลักลอบนำเข้าข้าวสารหอมมะลิดังกล่าวถือเป็นความผิดตามมาตรา 242,246 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นของที่พึงต้องริบตามมาตรา 166 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 167 แห่ง พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2560 และยึดของกลางทั้งหมดส่งด่านศุลกากรมุกดาหารเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.