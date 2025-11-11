"แม่ทัพเติ่ง" ลุยดูจุดทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิด สั่งเพิ่มมาตรการความปลอดภัยสูงสุด ยุติทุกข้อตกลงกับกัมพูชา รักษาสิทธิป้องกันตนเอง

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่กลางดึก ตรวจจุดเกิดเหตุทหารไทยเหยียบกับระเบิดบริเวณห้วยตามาเรีย สั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุด ย้ำชีวิตกำลังพลมีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใด ล่าสุดประกาศยุติข้อตกลงกับกัมพูชา ตามมติ สมช.เพื่อรักษาสิทธิป้องกันตนเองจากการถูกกระทำ
มีรายงานว่า กลางดึกคืนวันที่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมา พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุทหารกองกำลังสุรนารีได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดภายในเขตอธิปไตยของไทย
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นกับระเบิดแบบสังหารบุคคล ซึ่งคาดว่ามีการลักลอบนำเข้ามาจากฝั่งกัมพูชา การกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนพันธกรณีระหว่างประเทศว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธกับระเบิดสังหารบุคคล และขัดต่อหลักมนุษยธรรมอย่างร้ายแรง
แม่ทัพภาคที่ 2 ได้สั่งการเร่งด่วนให้
• หน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดเข้าพื้นที่เพื่อเก็บกู้ของที่อาจหลงเหลือ
• เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุด
• ดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มความสามารถทั้งด้านการแพทย์และสวัสดิการ
พร้อมเน้นย้ำว่า “ชีวิตของกำลังพลทุกนายมีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใด ทุกภารกิจต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก”
ล่าสุด เมื่อเวลา 15.34 น. เพจเฟซบุ๊ก กองทัพภาคที่ 2 ได้โพสต์ข้อความจาก พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ว่า "จากเหตุการณ์ที่ปรากฏนั้นชัดเจนว่า กัมพูชายังมีท่าทีแห่งความเป็นปรปักษ์ต่อฝ่ายเรา ตามมติ สมช. (11 พ.ย. 68) กองทัพภาคที่ 2 ยุติข้อตกลงเพื่อรักษาสิทธิในการป้องกันตนเองจากการถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมและไร้มนุษยธรรมในครั้งนี้"