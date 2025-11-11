ผบ.ทบ.ประกาศ “ยุติทุกข้อตกลง” ชายแดนไทย-กัมพูชา หลังกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิด

พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ประกาศจุดยืนของกองทัพบก ขอยุติทุกข้อตกลงชายแดนไทย-กัมพูชา ชี้ท่าทีปรปักษ์ยังคงอยู่ ต้องรักษาสิทธิป้องกันตนเอง
วันนี้ (11 พ.ย.) เพจ "กองทัพบก Royal Thai Army" เปิดเผยว่า พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) กล่าวว่า จากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาที่มีความตึงเครียดเพิ่มขึ้น ภายหลังเหตุการณ์ที่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิด ขอแสดงจุดยืนของกองทัพบกว่า
“ความจริงได้ปรากฏอย่างชัดเจนแล้วว่า ท่าทีแห่งความเป็นปรปักษ์ยังคงอยู่
กองทัพบกจำเป็นต้องยุติทุกข้อตกลง เพื่อรักษาสิทธิในการป้องกันตนเองจากการถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรม”