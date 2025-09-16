วิกฤตอาหาร! จนท.กัมพูชาสกัดจับรถลอบขนไก่เป็นกว่าพันตัวจากเวียดนาม

MGR ออนไลน์ - กรมปศุสัตว์กัมพูชาเผยว่า ทีมปราบปรามอาชญากรรมเคลื่อนย้ายสัตว์ของกรมได้เข้าจับยึดรถบรรทุก 2 คัน ที่พบบรรทุกไก่เป็นรวม 167 กรง หรือคิดเป็นไก่จำนวน 1,670 ตัวได้ในคืนวานนี้ (15)
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ระบุยืนยันว่ารถทั้ง 2 คันที่เจ้าหน้าที่เข้าสกัดจับ ขนไก่จากเวียดนามเพื่อนำมาจำหน่ายในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทีมงานของเขาได้นำหลักฐานที่จับยึดได้ ส่งไปยังสถานที่กักกันสัตว์ของกรมปศุสัตว์เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
นอกจากการลักลอบนำเข้าไก่เป็นจากเวียดนามแล้ว เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ยังมีรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ไทยได้เข้าทลายเครือข่ายลักลอบขนเสบียงอาหาร ที่อยู่เบื้องหลังความพยายามลักลอบนำเนื้อไก่ 60 กล่องจากฝั่งไทยไปยังกัมพูชา
เจ้าหน้าที่ระบุว่า เมื่อเวลา 7.30 น. ของวันที่ 11 ก.ย. กองกำลังทหารได้ร่วมกันยึดไก่เถื่อนจำนวน 60 กล่อง พร้อมรถเข็นต้องสงสัยอีก 2 คัน ที่ถูกซุกซ่อนอยู่ในไร่อ้อยใกล้ตลาดที่อยู่ใกล้ด่านบ้านหนองปรือ จ.สระแก้ว ซึ่งเชื่อมต่อกับด่านมาลัย จ.บ้านใต้มีชัย ของกัมพูชา รายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการค้นหาผู้ก่อเหตุลักลอบขนสินค้าเหล่านี้.