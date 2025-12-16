อบจ.เชียงใหม่นำทัพ 11 องค์กรภาคีเครือข่ายลงนาม MOA ขับเคลื่อนระบบขนส่งมวลชน EV Bus แก้ปัญหาจราจร-มลพิษ

เชียงใหม่ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังองค์กรเครือข่ายลงนามบันทึกข้อตกลง 11 หน่วยงาน ลุยโครงการพัฒนาขับเคลื่อนระบบขนส่งสาธารณะด้วยรถพลังงานสะอาด EV Bus ปลอดภัย ไร้มลพิษ แก้ปัญหาฝุ่นควัน ตอบโจทย์การเดินทางสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว เบื้องต้นเตรียมนำร่องระยะแรก 2 เส้นทาง ลงทุนหลักร้อยล้านบาท คาดเริ่มให้บริการได้ในปี 69 ค่าโดยสารตลอดสายไม่เกิน 20 บาท
วันนี้ (16 ธ.ค. 68) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.เชียงใหม่) กับ หน่วยงานองค์กรและภาคีเครือข่ายร่วมกันทั้งหมด 11 หน่วยงาน ในโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบขนส่งสาธารณะ รถโดยสารพลังงานสะอาด EV Bus
โครงการนี้เป็นความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและนักท่องเที่ยว มุ่งแก้ปัญหาการจราจรติดขัดและมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละออง PM 2.5 ในเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 730 ปี พร้อมวางรากฐานการเดินทางที่ยั่งยืนสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและเมืองอัจฉริยะ ซึ่งรถโดยสาร EV Bus นี้ใช้พลังงานสะอาด 100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ออกแบบเป็นรถชานต่ำ (low floor) รองรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ติดตั้งเทคโนโลยีความปลอดภัยครบถ้วน ทั้งกล้องวงจรปิดรอบคัน ระบบตรวจจับพฤติกรรมพนักงานขับรถ และระบบติดตามรถแบบเรียลไทม์ เชื่อมต่อศูนย์ควบคุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความตรงต่อเวลา
สำหรับการให้บริการระยะที่ 1 นำร่อง 2 เส้นทางหลัก คือ สายที่ 18 จากขนส่งอาเขต ผ่านสถานีรถไฟ ย่านท่าแพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย และสายที่ 20 จากขนส่งอาเขต ผ่านไนท์บาซาร์ สถานีขนส่งช้างเผือก ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถึงโรงพยาบาลนครพิงค์ ก่อนขยายระยะที่ 2 ในสายที่ 6 เชื่อมท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ย่านเศรษฐกิจ แหล่งการศึกษา และสถานพยาบาลสำคัญของเมือง
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คาดหวังให้ EV Bus เป็นระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ราคาเป็นธรรม เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ย่านเศรษฐกิจ และจุดจอดรถ เพื่อลดการใช้รถส่วนตัว รองรับการเป็นเมืองมรดกโลก และขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด “เดินทางด้วยรอยยิ้ม ห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วย EV Bus องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่”
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) ในครั้งนี้นำโดย อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลนครเชียงใหม่, ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรภาคีเครือข่าย รวมทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบขนส่ง สาธารณะด้วยรถพลังงานสะอาด EV Bus เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและปัญหามลพิษของเมืองเชียงใหม่
ภายหลังจากการลงนามครั้งนี้แล้ว อบจ.เชียงใหม่จะได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เร่งศึกษาและจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการดำเนินโครงการนี้ โดยเบื้องต้นในระยะแรกจะดำเนินการ 2 เส้นทางที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว ซึ่งจะใช้รถขนาดประมาณ 20 ที่นั่ง ในการวิ่งรับส่งผู้โดยสารเส้นทางละ 20 คัน รวม 40 คัน เก็บค่าโดยสารตลอดสายไม่เกิน 20 บาท ซึ่งทาง อบจ.เชียงใหม่เป็นผู้ลงทุน ด้วยงบประมาณราว 100-200 ล้านบาท คาดว่าน่าจะสามารถเริ่มให้บริการได้ในปี 2569