ตัวเต็งลง ส.ส.เชียงรายคึกคัก นายกเทศมนตรีแม่สายลาออกลงเพื่อไทย

เชียงราย - ปี่กลองเริ่มโหมโรง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เชียงรายทั้ง 7 เขตเริ่มหาเสียงคึกคัก ล่าสุดนายกเล็กชายแดนประกาศลาออกขอลงพรรคเพื่อไทย หวังแก้น้ำท่วมแม่น้ำสายซ้ำซาก
วันนี้ (16 ธ.ค.) นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรี ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย หรือนายกเอ ได้ประกาศในเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นนายกเทศมนตรี ต.แม่สาย เรียบร้อยแล้ว หลังจากเคยดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) เชียงราย เป็นเวลา 8 ปี และนายกเทศมนตรี ต.แม่สาย อีก 5 ปี รวมเป็นเวลา 13 ปี โดยนายชัยยนต์ให้เหตุผลว่าจากการทำงานท้องถิ่นที่ผ่านมาได้เห็นปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด ไม่ว่าจะระเบียบราชการ การของบประมาณ การจัดการพื้นที่ชายแดน และอื่นๆ ที่เป็นข้อจำกัดที่ทำให้ท้องถิ่นไม่สามารถทำได้สำเร็จ
ตนจึงขออนุญาตผู้ที่ให้การสนับสนุนไปเป็นตัวแทนของพี่น้องทุกคนด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้งสนามใหญ่ โดยจะใช้ประสบการณ์ต่อยอดการทำงานให้มากขึ้น ช่วยคนได้มากขึ้น ดูแลพื้นที่ให้มากกว่าเดิม ด้วยการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขต 6 จ.เชียงราย ในนามพรรคเพื่อไทย เพราะหากยังเป็นนายกเทศมนตรีในวาระที่เหลืออีก 3 ปี การแก้ไขปัญหาก็ต้องรอทุกอย่างจากส่วนกลางและคงไม่เป็นรูปธรรม ขาดการเชื่อมโยงจนตนหมดวาระลงไป ทั้งนี้ท้ายโพสต์มีข้อความว่า "ส่งนายกเอไปเป็น ส.ส.,ไม่อยากเห็นภาพน้ำท่วมแบบนี้อีก ฯลฯ
รายงานข่าวแจ้งว่า ปัจจุบันมีกระแสของว่าที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.เชียงรายทั้ง 7 เขต โดยหลายคนมีการพบปะกับประชาชนเพื่อปูทางไปสู่การเลือกตั้งมาแล้วอย่างยาวนานและหลายคนเพิ่งเริ่มออกพบปะประชาชน โดยกรณีพรรคเพื่อไทยผู้ที่คาดว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งประกอบด้วย เขต 1 ร.ต.อ.ดร.ธนรัช จงสุทธนามณี เขต 2 น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช เขต 4 น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ เขต 5 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ เขต 6 นายชัยยนต์ ศรีสมุทร และเขต 7 นายสง่า พรมเมือง
ส่วนพรรคประชาชนอาจประกอบด้วยเขต 1 นายชิตวัน ชินอนุวัฒน์ ขต 2 นายอุทิศ มณีจันสุข เขต 3 นายฐากูร ยะแสง เขต 4 นายธรรมวัตร์ พรมแสน เขต 5 นายมาวิน วังแปง เขต 6 น.ส.จุฬาลักษณ ขันสุธรรม และเขต 7 นายสุทัศน์ ยาละ
ด้านพรรคภูมิใจยังไม่ชัดเจนว่าเขต 1 จะส่งนายแพทย์ เอกภพ เพียรพิเศษ ผู้สมัครคนเดิมลงอีกหรือไม่ เขต 5 อาจจะเป็นนายรังสรรค์ เชื้อเมืองพาน และเขต 7 อาจจะเป็นนายเสกสรรค์ เชื้อเมืองพาน
นอกจากนี้ พบว่าที่ผู้สมัครหลายคนของพรรคกล้าธรรมมีการพบปะประชาชนอย่างคึกคัก และบางคนทุ่มมากกว่าคนอื่นๆ โดยผู้ที่อาจจะลงสมัครรับเลือกตั้งประกอบด้วย เขต 1 คือ นายวุฒิชาติ เกรียงเกษร เขต 2 นายชินกร ก้าววิทยาคม เขต 3 นายวิกรม เตชะธีราวัฒน์ เขต 6 น.ส.มนธิชา ไชยบาล
พรรคพลังประชารัฐ ผู้ที่อาจลงสมัครรับเลือกตั้ง เขต 1 นายสามารถ แก้วมีชัย เขต 3 นายสมชาติ ขวัญชัย และเขต 7 น.ส.มิรันตี บุญแก้ว
นอกจากนี้ยังมีพรรคไทยภักดี พรรคเศรษฐกิจ ฯลฯ รวมทั้งพรรคอื่นๆ ที่ประชาชนบางส่วนรอดูตัวว่าที่ผู้สมัคร
อย่างไรก็ตาม เป็นเพียงกระแสเท่านั้นแม้หลายคนจะประกาศว่าจะลงสมัครค่อนข่างแน่ เพราะต้องรอการเปิดรับสมัครกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สำหรับ ส.ส.เขต วันที่ 27-31 ธ.ค. 2568 และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ วันที่ 28-31 ธ.ค. 2568 เพื่อจัดการเลือกตั้งต้นเดือน ก.พ. 2569