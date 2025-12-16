อุบลฯ จับยาบ้าเกือบ 8 แสนเม็ด ลักลอบส่งช่วงชายแดนไทย-เขมรปะทะเดือด

อุบลราชธานี - แก๊งค้ายาบ้าถือโอกาสช่วงทหารไทยปะทะกับทหารกัมพูชา ลักลอบขนยาบ้าเกือบ 800,000 เม็ดตระเวนให้ลูกค้าในจังหวัดชั้นในของภาคอีสานตอนล่าง สารภาพคิดว่าเจ้าหน้าที่ยุ่งกับการดูแลความสงบตามแนวชายแดน เลยรับจ้างส่งยาบ้าให้ลูกค้า ได้กระสอบละ 2,000 บาท
เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (16 ธ.ค.) ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พล.ต.ต.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแถลงผล การระดมกวาดล้างจับกุมผู้ต้องหาค้ายาบ้า โดยเมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 14 ธ.ค. พ.ต.อ.ลัทธวัฒน์ เพ็งชัย ผกก.สืบสวน ภ.จว.อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุด ชป.ปส.ภ.จว.อุบลราชธานี ร่วมกับชุดปฏิบัติการด้านการข่าวยาเสพติดตามแนวชายแดน ภ.จว.อุบลราชธานี ร่วมกันดักซุ่มจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนที่อาศัยช่วงสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ทำการเคลื่อนย้ายขนส่งยาเสพติดเข้ามาในภาคอีสานตอนล่าง
กระทั่งพบรถกระบะอีซูซุ สีขาว ทะเบียน ผต 2685 อุบลราชธานี ลักษณะต้องสงสัยตรงตามที่สายข่าวรายงานขับผ่านมาบริเวณทุ่งนาติดริมถนนสาธารณะทางเข้าวัดพระธาตุภูเขาเงิน ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นจับกุม
ทราบชื่อคนขับคือ นายนัฐพงษ์ หรือนัฐ ดวงสีทอง อายุ 35 ปี ที่อยู่ 177 บ้านนางิ้ว หมู่ 6 ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ขับมาเพียงคนเดียว ท้ายกระบะพบกระสอบปุ๋ยจำนวน 4 กระสอบ ภายในบรรจุยาบ้า 798,000 เม็ด พร้อมโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง
นายนัฐพงษ์รับสารภาพว่ารับจ้างขนยาบ้าจากพ่อค้าชาวลาวจากสามแยกบ้านสองคอน-โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ได้ค่าจ้างราคากระสอบละ 2,000 บาท หวังไปส่งให้ลูกค้าตามจุดนัดหมายในพื้นที่ชั้นในอีสานตอนล่าง ที่รับจ้างเพราะเข้าใจว่ากำลังเจ้าหน้าที่มีน้อย ไม่มีการตรวจเข้ม เพราะต้องไปปฏิบัติภารกิจพื้นที่ที่ชายแดนไทย‐กัมพูชา แต่ไม่รอดถูกจับได้ดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา "จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและเป็นการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป" ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป