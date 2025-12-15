ลพบุรี ผู้ว่าฯ เป็นประธานวางพวงมาลานายกรัฐมนตรี หน้าหีบศพ “สิบเอกพชร แย้มแตงอ่อน” ทหารกล้าพลีชีพปกป้องอธิปไตยชาติ

ลพบุรี - ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หน้าหีบศพ “สิบเอก พชร (พัชระ) แย้มแตงอ่อน” ทหารกล้าผู้พลีชีพจากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้า อาลัย และภาคภูมิใจในความเสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ
วันนี้( 15 ธ.ค.) เวลา 18.45 น. ที่ศาลาการเปรียญ วัดซาก ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หน้าหีบศพของ สิบเอก พชร (พัชระ) แย้มแตงอ่อน อายุ 29 ปี ทหารกล้าผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ จากเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ณ สมรภูมิรบเนิน 677 ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568
บรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความโศกเศร้า อาลัย และความภาคภูมิใจในความเสียสละของวีรบุรุษผู้กล้า โดยมี นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานทหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนทหารนักรบพิเศษ รวมถึงประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมแสดงความไว้อาลัยและสดุดีเกียรติคุณของผู้เสียชีวิต
สำหรับ สิบเอก พชร แย้มแตงอ่อน เป็นบุตรของ ร้อยโท องอาจ แย้มแตงอ่อน อายุ 60 ปี สังกัดมณฑลทหารบกที่ 13 และนางสุนทรี แย้มแตงอ่อน อายุ 59 ปี โดยบรรจุเข้ารับราชการทหารเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายสิบอาวุธหนัก ชุดปฏิบัติการรบพิเศษ กองร้อยรบพิเศษ กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์พลร่มป่าหวาย เป็นกำลังพลที่มีความมุ่งมั่น เสียสละ และอุทิศตนเพื่อภารกิจความมั่นคงของประเทศมาโดยตลอด
ทั้งนี้ มีกำหนดตั้งศพบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม ระหว่างวันที่ 13–19 ธันวาคม 2568 ณ วัดซาก ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 อย่างสมเกียรติ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสดุดีความกล้าหาญ เสียสละของทหารกล้าผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชนชาวไทย