ลพบุรีเตรียมจัดใหญ่ “Amazing Lopburi” ชูเสน่ห์ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะร่วมสมัย

ลพบุรี – จังหวัดลพบุรีผนึกกำลังทุกภาคส่วน แถลงข่าวโครงการ “Amazing Lopburi” เตรียมจัดงานใหญ่ “Lopburi Fest เสน่ห์ลพบุรี ชมเมือง ดูศิลป์” ชูเสน่ห์ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะร่วมสมัย หวังยกระดับเมืองสู่แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 68 – 1 ม.ค. 69
เวลา 17.30 น. วันนี้( 15 ธ.ค.) นายวีรพงศ์ รอดฤทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายสิทธิชัย หล่อประสงค์สุข อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี และนายมหิทธร สุรบุญจรัส ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน การจัดโครงการ “อะเมซิ่ง ลพบุรี (Amazing Lopburi)” และกิจกรรมสร้างสรรค์ “Lopburi Fest เสน่ห์ลพบุรี ชมเมือง ดูศิลป์” บริเวณถนนข้างโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี
การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอภาพรวมและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี ภายใต้โครงการ “Amazing Lopburi” มุ่งยกระดับลพบุรีสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพในมิติประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะร่วมสมัย โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2569 ณ บริเวณถนนข้างพระปรางค์สามยอด และสนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี
นายวีรพงศ์ รอดฤทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า จังหวัดลพบุรีให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ผ่านการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ การจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี และการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมยกระดับภาพลักษณ์ลพบุรีให้เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โดดเด่นในระดับประเทศ โดยโครงการ “Amazing Lopburi” จะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
ด้านนายมหิทธร สุรบุญจรัส ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี กล่าวถึงภาพรวมกิจกรรม “Lopburi Fest เสน่ห์ลพบุรี ชมเมือง ดูศิลป์” ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการ “Amazing Lopburi” ว่า จะนำเสนออัตลักษณ์ของลพบุรีผ่านนิทรรศการศิลปะ การแสดงวัฒนธรรม การเดินชมเมืองเก่า เส้นทางท่องเที่ยวโบราณสถาน และกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน พร้อมทั้งมีการแสดงดนตรีจากวงชั้นนำ การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อผลักดันลพบุรีสู่การเป็นเมืองศิลป์และเมืองสร้างสรรค์แห่งภูมิภาคกลาง และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ขณะที่นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี กล่าวว่า เทศบาลเมืองลพบุรีในฐานะเจ้าของพื้นที่ ได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ระบบความปลอดภัย การจราจร และการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างครบถ้วน พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับชุมชนและภาคเอกชน เพื่อให้การจัดงานสามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองได้อย่างมีเอกลักษณ์และมีมาตรฐาน
ส่วน นายสิทธิชัย หล่อประสงค์สุข ที่ปรึกษาโครงการ “Amazing Lopburi” กล่าวว่า จะผลักดันงบประมาณและนโยบายจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณสถาน การพัฒนาการท่องเที่ยว การส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ และการสร้างกิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนถือเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันลพบุรีให้ก้าวสู่จังหวัดท่องเที่ยวคุณภาพในอนาคต
การแถลงข่าวครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดลพบุรีในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผ่านการบูรณาการทรัพยากร นโยบาย และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวคุณภาพและผลักดันลพบุรีให้เป็นจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นของประเทศไทย