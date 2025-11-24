ประจวบฯ ปักหมุดสู่ “เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต้นแบบ” กรมการท่องเที่ยวมอบ 7 รางวัลผู้ประกอบการเด่น

ประจวบคีรีขันธ์ - กรมการท่องเที่ยวเดินหน้าขับเคลื่อนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจร มอบรางวัลผู้ประกอบการต้นแบบด้าน Wellness 7 ราย ยกระดับมาตรฐานบริการสู่สากล พร้อมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวคุณภาพให้แก่นักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการท่องเที่ยวเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับนานาชาติ ตามนโยบายรัฐบาล โดยผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็น “เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต้นแบบ (Wellness City)” ครอบคลุม 5 มิติหลัก เพื่อยกระดับพื้นที่ท่องเที่ยวคุณภาพ สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาตรฐานสากล
ล่าสุดวันนี้ (24 พ.ย.) กรมการท่องเที่ยวจัดพิธีมอบรางวัลต้นแบบผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “Living in Prachuap Khiri Khan : A Holistic Wellness Showcase 2025” ณ โรงแรมโลลิโก้ รีสอร์ท หัวหิน โดยมี นายปรีดา สุขใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ และ นางณัฏฐิรา แพงคุณ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานมอบรางวัล
รางวัลผู้ประกอบการต้นแบบด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 7 ราย ได้แก่ โรงแรมเล็ทส์ซี หัวหิน อัลเฟรสโก้ รีสอร์ท – ต้นแบบมิติ Physical Wellness เอชินน์ รีทรีทมาสสาจ – ต้นแบบมิติ Sensory Wellness บ้านศิลปินหัวหิน – ต้นแบบมิติ Artistic & Community Wellness เชวาลา เวลเนส หัวหิน – ต้นแบบมิติ Medical & Scientific Wellness ร้านชิกเก้น แอนด์ บี – ต้นแบบมิติ Gastronomy Wellness บ้านทะเลดาว – รางวัลชมเชย มิติ Physical Wellnessไร่เกษมสุข ออร์แกนิค ฟาร์ม กุยบุรี – รางวัลชมเชย มิติ Gastronomy Wellness
ภายในงานมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และคณะกรรมการประเมินเข้าร่วม อาทิ นายแพทย์อมรเทพ บุตรกตัญญู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ นายสิทธิชัย ตัญฑสิทธิ์ ผอ.ทกจ.ประจวบฯ นายอิษฎา เสาวรส ผอ.ททท.สำนักงานประจวบฯ นายอติชาติ ชัยศรี รองนายกเทศมนตรีนครหัวหิน รวมทั้งผู้แทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและสปา
นางณัฏฐิรา แพงคุณ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า การคัดเลือกผู้ประกอบการต้นแบบครั้งนี้สะท้อนถึง มาตรฐานคุณภาพและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ พร้อมชี้ว่าประจวบคีรีขันธ์มีศักยภาพสูงในการเป็นต้นแบบด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และสามารถต่อยอดไปยังจังหวัดอื่นทั่วประเทศในอนาคต
กรมการท่องเที่ยวยืนยันว่า การยกระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่ “Wellness City” จะช่วยเสริมความเชื่อมั่น ยกระดับภาพลักษณ์ไทยในฐานะจุดหมายท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาตรฐานสากล และสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวคุณภาพให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ