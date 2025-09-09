หอธรรมพระบารมี จัด "Baramee Open House" ไฮไลต์นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “Awakening”

หอธรรมพระบารมี จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดงาน Baramee Open House ซึ่งเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสงบงาม ผู้ที่มาร่วมงานได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ผสมผสานระหว่างศิลปะ ธรรมชาติ และธรรมะอย่างลงตัว ตลอดทั้งวันมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมไฮไลท์ของงานคือ นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “Awakening” ที่รวบรวมผลงานจากศิลปินหลากหลายเชื้อชาติและช่วงวัย ได้แก่ อัญชนา นังคลา, ธีรพล สีสังข์, เญอรินดา แก้วสุวรรณ, Gu Wenlong และ รัชชา นิลถนอม นิทรรศการนี้ไม่เพียงแต่จัดแสดงผลงานที่ทรงพลัง แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองเพื่อการตื่นรู้ ทำให้ผู้เข้าชมได้มีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับศิลปินอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดทั้งวัน เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้ากับการฝึก โยคะ โดยครูรอน (รอน AF) ตามด้วยการแสดง Hand pan ที่สร้างความสงบให้กับจิตใจจาก Beam และการแสดง Performance show โดย TAE ในช่วงบ่าย ปิดท้ายด้วย Art workshop โดยเข็ม (กฤตธีรา อินพรวิจิตร) ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง
งานนี้ยังได้จัดให้มีการ สนทนาธรรม กับพระอาจารย์สุรศักดิ์ จรณธัมโม ซึ่งได้ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการเจริญสติให้กับผู้เข้าร่วม ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ทำให้ผู้มางานได้พักผ่อนทั้งกายและใจ พร้อมรับแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีสติ
งาน Baramee Open House ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเป็นพื้นที่สำหรับส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและการเรียนรู้เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ดั้งเดิมของการก่อตั้งหอธรรมพระบารมี ./