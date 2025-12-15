ทลฉ. มอบทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง กว่า 3 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ท่าเรือแหลมฉบังมอบทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 7 โรงเรียน โดยว่าจ้างครูเจ้าของภาษาสอนเอง หวังพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากล สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในปัจจุบัน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13
วันนี้ิ ( 15 ธ.ค.) ว่าที่ร้อยตรีรัฐกร เขียวไพศาล รองผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารการเงิน และกลยุทธ์องค์กร เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุน “โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13
โดยในปีงบประมาณนี้ ได้มอบเงินสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 3,150,000 บาท ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ 3 เทศบาล รวม 7 แห่ง พร้อมด้วยนายสายชล เชาว์ไทย รองนายกเทศบาลนครแหลมฉบัง นางสิริมา กีรตยาคม รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารโรงเรียน และตัวแทนนักเรียน ผู้นำชุมชน ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง
ว่าที่ ร้อยตรีรัฐกร กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว ท่าเรือแหลมฉบังมุ่งหวังพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะทางภาษาอังกฤษ ทั้งในด้านฟัง พูด อ่าน เขียน โดยมีการจัดหาครูต่างชาติประเภท Non-Native เพื่อเสริมการเรียนการสอน พร้อมส่งเสริมครูไทยในพื้นที่ให้สามารถต่อยอดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนมีทั้งหมด 7 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านบางละมุง 2. โรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม 3. โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 4. โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 5. โรงเรียนบ้านนาวัง 6. โรงเรียนบ้านโรงหีบ และ 7. โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต
ผู้อำนวยการท่าเรือฯ กล่าวเพิ่มเติมอีก ว่า โครงการนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 ใช้งบรวมกว่า 74 ล้านบาท โดยมุ่งหวังให้เยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือมีโอกาสเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในปัจจุบัน และเพื่อให้เยาวชนสามารถเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ พร้อมก้าวสู่สากลในอนาคต