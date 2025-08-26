ทลฉ.มอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนแก่เยาวชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 68 ครั้งที่ 2 กว่า 6 แสนบาท

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ท่าเรือแหลมฉบังมอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนแก่เยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี หวังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาจนสำเร็จถึงระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณปี 2568 ครั้งที่ 2 จำนวน 30 ทุน
วันนี้ (26 ส.ค.) เรือโทยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีการศึกษา 2568 ครั้งที่ 2 พร้อมนางสิริมา กีรตยาคม รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนจากอำเภอบางละมุง ผู้แทนจากอำเภอศรีราชา ผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ผู้แทนชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง และเยาวชนที่ได้รับทุน เข้าร่วมงาน ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง
เรือโทยุทธนา กล่าวว่า โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน สำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังเป็นโครงการ ที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งประกอบด้วยภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐฯ โดยได้พิจารณาร่วมกันอย่างต่อเนื่องมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557
โดยท่าเรือแหลมฉบัง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาเยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะเป็นกำลังหลัก และแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อมอบทุนการศึกษา สำหรับเยาวชนที่มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งในวันนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนฯ จำนวน 30 ทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 629, 700บาท
ท่าเรือแหลมฉบัง ดำเนินการมอบทุนการศึกษาฯ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 รวมเป็นเงินที่มอบแล้วจำนวนทั้งสิ้น 8,779,2115 บาท