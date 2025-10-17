ท่าเรือแหลมฉบัง เปิดบริการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงแห่งใหม่ทดแทนสถานีเดิมที่เปิดบริการมานานกว่า 34 ปี

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เปิดบริการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อทดแทนสถานีบริการน้ำมันเดิมที่เปิดมานานกว่า 34 ปี ภายใต้การสนับสนุนจาก ปตท.ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการมาตรฐานปลอดภัย
วันนี้ ( 17 ต.ค.) นางสิริมา กีรตยาคม รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงแห่งใหม่ ที่สร้างขึ้นทดแทนสถานีบริการน้ำมันเดิมที่เปิดให้บริการมานานกว่า 34 ปี เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นไปตามมาตรฐานยิ่งขึ้น
โดยมี เรือเอก ปรัชญา เอกโพธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ในนามของคณะจัดงานเปิดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ,นายวีระชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ท่าเรือแหลมฉบัง ,น.ส.อาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจและสินทรัพย์น้ำมัน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) , นายกนก สิงห์ชัย รองปลัดเทศบาลนครแหลมฉบัง และผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ เข้าร่วม ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
สำหรับสถานีบริการน้ำมันแห่งใหม่นี้ ดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัท หลักสี่ออกแบบและวิศวกรรม จำกัด โดยได้ผ่านกระบวนการในการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย รวมถึงด้านมาตรฐานความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกขั้นตอนได้ปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์รวมทั้งข้อบังคับต่างๆ จนได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก จากกรมธุรกิจพลังงาน
โดยสถานีดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นสนองความต้องการด้านพลังงานแก่ยานพาหนะ หรือเครื่องมือทุ่นแรงภายในเขตท่าเรือเท่านั้น แต่ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ในการบริหารจัดการพลังงานอย่างถูกต้องและปลอดภัยแบบอย่างยึ่ง โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในการผลักดันและสนับสนุน