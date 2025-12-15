แตกตื่น! ชาวเชียงคำพบแสงประหลาดรูปกรวยโผล่กลางฟ้ายามเช้ามืด

พะเยา - ชาวเชียงคำ เมืองกว๊านพะเยา แตกตื่นกันทั่ว..หลังพบแสงปริศนาโผล่พาดผ่านกลางท้องฟ้าตอนเช้ามืด บ้างมองเป็นเรื่องลี้ลับ บ้างคิดว่าเป็นปรากฎการณ์นอกโลก
วันนี้(15 ธ.ค 68)ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านในพื้นที่บ้านปัวศรีพรหม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ต่างพากันแตกตื่น หลังพบแสงประหลาดลักษณะคล้าย รูปกรวย สีขาวนวล พุ่งลงมาจากท้องฟ้าในช่วงเช้ามืดสร้างความงุนงงและวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 05.00 น. ขณะที่ท้องฟ้ายังมืดสลัว ชาวบ้านหลายคนสังเกตเห็นลำแสงปริศนาส่องลงมาจากฟ้าในลักษณะคล้ายกรวยหรือปล่องแสง เรืองรองอยู่นานหลายนาที ก่อนจะค่อยๆ เลือนหายไปอย่างไร้ร่องรอย โดยไม่มีเสียงดัง ไม่มีแรงสั่นสะเทือน หรือสัญญาณผิดปกติใดๆตามมา
ผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งเปิดเผยว่า ขณะกำลังจะออกไปทำกิจวัตรยามเช้า ได้เงยหน้ามองท้องฟ้าและพบลำแสงดังกล่าว จึงรีบบันทึกภาพและโพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว “Phonlawat Kannika” ส่งผลให้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก บางคนตั้งข้อสงสัยถึงที่มาของแสงประหลาดดังกล่าว
ความคิดเห็นของชาวบ้านแบ่งออกเป็นหลายมุมมอง บางส่วนเชื่อว่าอาจเป็นสัญญาณบางอย่างที่ยากจะอธิบาย หรือเป็นปรากฏการณ์พิเศษตามความเชื่อพื้นบ้านที่เล่าขานกันมาว่า เมื่อท้องฟ้าแสดงสิ่งผิดปกติ มักมีนัยสำคัญซ่อนอยู่ ขณะที่อีกส่วนหนึ่งโยงเหตุการณ์ไปถึงเรื่องลี้ลับ หรือแม้กระทั่งปรากฏการณ์จากนอกโลก
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยที่พยายามอธิบายเหตุการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยคาดว่าอาจเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์สะท้อนกับชั้นบรรยากาศในช่วงเช้ามืด หรืออาจเป็นแสงสะท้อนจากดาวเทียม หรือวัตถุอวกาศ ที่เคลื่อนผ่านชั้นบรรยากาศโลก ซึ่งบางครั้งจะปรากฏเป็นลำแสงแปลกตาคล้าย ประตูแห่งแสงบนท้องฟ้า
ทั้งนี้ ยังไม่มีหน่วยงานใดออกมายืนยันหรือให้คำอธิบายอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดังกล่าว