สุดสลด! พ่อแม่ลูกขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าฝนชนท้าย 6 ล้อดับยกครัวคาถนนเชียงคำ 3 ศพ

พะเยา – เกิดอุบัติเหตุสุดสลด..สามพ่อแม่ลูก ขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อน้ำมัน เจอฝนตกถนนลื่นทางมืด พุ่งชนท้ายรถ 6 ล้ออย่างแรง รถพังยับดับยกครัวคาถนนเชียงคำ
ค่ำวันนี้(17 พ.ย.) พ.ต.ท.อมร ใจดี รองสารวัตรสอบสวน สภ.เชียงคำ จ.พะเยา รับแจ้งเหตุจักรยายยนต์ชนท้ายบรรทุก มีผู้เสียชีวิต 3 ราย บริเวณถนนทางเข้าโรงสี ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา จึงเดินทางออกตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลเชียงคำและกู้ภัยมูลนิธิสยามรวมใจพะเยา สำนักงานใหญ่อำเภอเชียงคำ
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ทะเบียน 1กณ 8269 พะเยา พังยับเยินและพบร่างผู้เสียชีวิต 3 รายติดคาซากรถจักรยานยนต์ เป็นชายอายุ 34 ปี หญิงอายุ 34 ปี และเด็กหญิงวัยเพียง 7 ขวบ ใกล้กันพบรถ 6 ล้อบรรทุกข้าวเปลือกของนายวิจิตร ชาวตำบลอ่างทอง อ.เชียงคำ
จากการสอบถามนายวิจิตร คนขับรถบรรทุกทราบว่า ได้บรรทุกข้าวเปลือกจากกลางทุ่งนาเพื่อมาส่งที่โรงสี หลังจากที่นำข้าวส่งเสร็จได้ขับรถออกจากโรงสีก่อนจะขับออกจากทางแยกกำลังเลี้ยวซ้ายออก ก็ได้ยินเสียงดังบริเวณท้ายรถจึงจอดและลงไปดูพบว่ารถจักรยานยนต์ได้ชนท้ายรถของตนเองและพบผู้เสียชีวิต 3 รายติดคารถจักยานยนต์บริเวณท้ายรถดังกล่าวจึงจอดรอให้เจ้าหน้าที่ในที่เกิดเหตุ
จากการสอบถามผู้ใหญ่บ้านของผู้เสียชีวิตทราบว่าก่อนเกิดเหตุทั้งครอบครัวกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อน้ำมันในหมู่บ้าน ซึ่งขณะขับรถกลับเกิดฝนตกถนนลื่นและมืด ทำให้มองไม่เห็นรถบรรทุกที่กำลังเลี้ยวออกจากโรงสี ก่อนพุ่งชนเข้าอย่างจังจนเสียชีวิตทันทีทั้งสามราย
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง