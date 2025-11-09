หวิดสลดหมู่!ฝนตกถนนลื่นทัวร์กทม.-เชียงใหม่ คว่ำกลางดออยขุนตาล กู้ภัยระดมช่วยเกิดชนซ้ำ เจ็บรวมกว่า 40 ราย

ลำปาง - ฝนตกถนนลื่นเกิดอบัติเหตุหมู่รถทัวร์เชียงใหม่-กรุงเทพฯ พลิกคว่ำบนดอยขุนตาล หลังฝนตกถนนลื่น นักท่องเที่ยวต่างชาติผู้โดยสารเจ็บ 38 คน สาหัส1 แถมเกิดเหตุซ้ำขณะกู้ภัยช่วยเหลือนำคนเจ็บส่ง รพ.ต้องขับรถวิ่งสวนเลนชนประสานงากระบะขาขึ้นดอยเจ็บอีก 3
เกิดอุบัติเหตุ รถทัวร์เชียงใหม่-กรุงเทพฯ พลิกคว่ำบนดอยขุนตาลก่อนถึงศาลเจ้าพ่อขุนตาล ตำบลเวียงตาล อ.ห้าฉัตร จ.ลำปาง ฝั่งขาเข้าจังหวัดลำปาง เมื่อ 20.50 น.ที่ผ่านมา (8 พ.ย.) ตัวรถพลิกตะแคงขวางถนน ทำให้ต้องปิดการจราจรฝั่งขาเข้าลำปาง เปิดฝั่งขาออก 1 ช่องทางเพื่อระบายรถ ท่ามกลางสายฝนที่ยังคงตกโปรยปรายลงมาตลอดเวลา
ทีมกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง อาทิ กู้กู้ภัยลำปาง ภัยสว่างนครลำปาง กู้ภัยเวียงตาล รวมถึงทีมกู้ภัยแม่โจ้ และ กู้ภัยในพื้นที่ใกล้เคียง ต่างระดมกำลังร่วมสมทบช่วยเหลือผู้โดยสารที่มากับรถทัวร์ ซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 38 ราย (สีเขียว) สาหัส 1 ราย (สีแดง) นำตัวส่งโรงพยาบาล ซึ่งผู้โดยสารที่เดินทางมากับรถทัวร์เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย
นอกจากนี้ระหว่าง กู้ภัยสว่างนครลำปาง เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลห้างฉัตร แต่ด้วยมีการเปิดช่องทางเพียง1ช่อง ทำให้รถกู้ภัยต้องวิ่งสวนเลนไป เกิดเหตุซ้ำซ้อนรถกู้ภัยได้ชนกับรถกระบะของประชาชนที่ขับขึ้นมา กู้ภัยสว่างนครลำปางได้รับบาดเจ็บติดในรถ2คน กู้ภัยแม่โจ้เข้าช่วยเหลือโดยใช้อุปกรณ์ตัดถ่าง นำเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนขับขาหักและที่นั่งไปด้วยรวม 2คน ออกมาและช่วยคนขับรถกระบะที่ได้รับบาดเจ็บแผ่นหลัง1คน ส่ง รพ.
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้มีการประสานบริษัททัวร์ให้นำรถทัวร์มารับผู้โดยสารในที่เกิดเหตุออกจากพื้นที่ พร้อมกับประสานรถเครนขนาดใหญ่มาช่วยทำการชักลากรถทัวร์ที่เกิดอุบัติเหตุออกจากพื้นที่ เพื่อทำการเปิดช่องทางการจราจร เนื่องจากมีรถติดจำนวนมาก และต้องให้เจ้าหน้าที่คอยโบกรถผ่านเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนขึ้นได้อีก
ขณะที่พื้นถนนน้ำมันจากรถทัวร์ได้ไหลลงบนพื้นถนนจำนวนมาก ทำให้ถนนลื่น หลังจากนำรถทัวร์ออกจากพื้นที่แล้ว เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ทำการล้างถนน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทง ซึ่งใช้เวลาเกือบ 5 ชั่วโมง จนกระทั่งเวลา 01.00 น. (9 พ.ย.) จึงสามารถเปิดการจราจรขาล่องไปลำปางได้
สำหรับจุดที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นทางขึ้น-ลงเนิน ดอนขุนตาล เป็นระยะทางยาวและโค้งหลายจุด เมื่อเกิดฝนตกมักจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ถือว่าโชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่บาดเจ็บเล็กน้อย-ปานกลาง และมีสาหัส1คน