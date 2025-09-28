โล่งอกพบแล้ว!นักท่องเที่ยวเกาหลี 1 ไทย 2 หลงป่าดอยขุนตาลกลางฝน จนท.ระดมหาค่อนคืนจนเจอ

ลำปาง – กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งไทย-เทศ นั่งรถไฟจากเชียงใหม่ ลงสถานีแม่ตาลน้อย ก่อนขึ้นดอยเดินป่าท่องเที่ยว..แต่ 1 เกาหลี 2 ไทย พลัดหลงบนดอยขุนตาล จนท.ระดมกำลังเดินเท้าขึ้นค้นหาเกือบ 4 ชั่วโมง จนเจอก่อนพากลับลงมาได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางความโล่งใจของทุกคน
ร.ต.ท.วีรยุทธ ถนอมชาติ สายตรวจ สภ.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจำนวน 3 คน ที่พลัดหลงบนเทือกเขาดอยขุนตาล หมู่ที่8 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เมื่อหัวค่ำวันที่ 27 ก.ย. จึงประสานนายนิติพงษ์ รัตน์ธรรมดิษฐ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอห้างฉัตร , นายธีระพงษ์ คำอ้าย ผู้ใหญ่บ้านแม่ตาลน้อย และ ชรบ.หมู่บ้าน หน่วยกู้ภัยเวียงตาล ระดมกำลังเดินขึ้นดอยเพื่อค้นหา เนื่องจาก นทท.ไม่สามารถแจ้งพิกัดที่พลัดหลงได้
จากการสอบถามเบื้องต้น ร.ต.ท.วีรยุทธ ระบุว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ กว่า 20 คน ได้เดินทางมากับขบวนรถไฟต้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ มาลงที่สถานีรถไฟบ้านแม่ตาลน้อย ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะเดินขึ้นไปยังฐานต่างๆบนอุทยานแห่งชาติดอนขุนตาล
และเมื่อนั่งรถไฟมาถึงช่วงสาย ก็พากันเดินเท้าขึ้นเขาเลียบไปตามอ่างเก็บน้ำลำห้วยแม่ตาลน้อย ระยะทางประมาณ 6-7 กม. จนกระทั่งช่วงเย็น นักท่องเที่ยวชาวเกาหลี ได้โทรมาขอความช่วยเหลือเนื่องจากกลุ่มตนเองกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุ รวม 3 คน เป็นคนไทย 2 คน (หญิง 1 คน เด็ก 1 คน) และ ชายชาวเกาหลี 1 คน พลัดหลงกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไปด้วยกัน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และผู้นำในพื้นที่ และ กู้ภัย ระดมกำลังเดินเท้าขึ้นตามหาบนสันอ่างลำห้วยแม่ตาลน้อย ซึ่งสัญญาณโทรศัพท์ยังสามารถติดต่อกับ นทท.ได้ ทางเจ้าหน้าที่ได้ใช้วิธีวีดีโอคอลคุยกับ นทท. เนื่องจากผู้ประสบเหตุไม่ทราบพิกัด และ ในพื้นที่ก็มีฝนตกต่อเนื่องเป็นระยะ
กระทั่งเวลาประมาณเกือบ 22.00 น. ทางทีมงานทั้งหมดที่เดินเท้าขึ้นไปค้นหา เกือบ 4 ชั่วโมง ก็พบทั้ง 3 คน ที่มีอาการเริ่มหนาว เนื่องจากเจอฝนเป็นเวลานาน แต่โชคดีที่ยังมีเสื้อกันฝนที่เตรียมไปด้วยสวมใส่ ก่อนจะพากลับลงมาได้อย่างปลอดภัย โดยนายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตร รอรับบริเวณสันอ่าง พร้อมเจ้าหน้าที่ ท่ามกลางความโล่งใจของทุกคน