“Chakid” ศิลปินน้องใหม่ ปล่อยเพลง “เลือน(จำ)” ดึงสองนักแสดง “กานต์-แพรว” ถ่ายทอดรักที่เลือนลาง..แต่ไม่เคยหายจากหัวใจ

“Chakid” (ชาคิด) ศิลปินน้องใหม่วงการดนตรีอินดี้ มาพร้อมแพชชันที่สั่งสมจากการทำเพลงมาตลอดหลายปี ก่อนก้าวออกมาสู่เบื้องหน้าอย่างเต็มตัว ด้วยผลงานซิงเกิลแรก “เลือน(จำ)” เพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่ยังคงติดอยู่กับภาพความทรงจำของใครบางคน แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน แต่ภาพเหล่านั้นกลับไม่เคยเลือนหาย เหมือนถูกขังอยู่ในช่วงเวลาเหล่านั้น
ซิงเกิลนี้มาพร้อม MV โทนอุ่นละมุนแต่ชวนเหงา ถ่ายทอดอารมณ์อย่างละเอียดผ่านบรรยากาศและภาพที่ถูกออกแบบอย่างละเมียดละไม โดยได้สองนักแสดงสาวที่เคมีเข้ากันอย่างลงตัว “กานต์ ณัฐชา” และ “แพรว กิรณา” มาช่วยถ่ายทอดเรื่องราวให้ความรู้สึก “เลือน” และ “จำ” ซ้อนทับกันอย่างงดงามตลอดทั้งเรื่อง
MV : https://www.youtube.com/watch?v=L50hDhrWgiM
โดย “Chakid” เผยว่า “ผมอยากให้เพลงนี้เป็นพื้นที่เล็กๆ สำหรับคนที่ยังเก็บภาพของใครบางคนไว้ในหัวใจ แม้ภาพนั้นจะเลือนลาง แต่ไม่เคยเลือนหายไปจริงๆ ตอนนี้ MV ปล่อยออกมาแล้วนะครับ อยากให้ทุกคนลองรับชมและฟังเพลงนี้กันเยอะๆ ผมตั้งใจทำมากๆ ทุกขั้นตอน มิวสิกวิดีโอได้ “กานต์” และ “แพรว” มาถ่ายทอดอารมณ์ได้ลงตัวมากๆ ครับ ยังไงก็ฝากศิลปินหน้าใหม่คนนี้ไว้ด้วยนะครับ สามารถรับฟัง “เลือน(จำ)” ได้แล้ววันนี้บนทุกสตรีมมิ่ง และชม MV ตัวเต็มได้ทาง YouTube: Chakid รวมถึงติดตามผมได้อีกหนึ่งช่องทางที่ IG : @chakid.official ครับ”