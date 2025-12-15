รอเชียร์กันแน่น!“หมอนทองวิทยา”เยือนกำแพงเพชร-บ้านเกิดนักเตะในทีม ดวลแข้งยิงประตูเจ้าถิ่นพรุน

กำแพงเพชร - ฟีเวอร์ไม่หยุด.. “หมอนทองวิทยา”เยือนบ้านเกิดสมาชิกในทีม ลงสนามดวลแข้งกระชับมิตร VIP ทรายทองวัฒนา ชนะเจ้าถิ่น 10 - 0
สนามโรงเรียนบ้านดงเจริญ ม.7 ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร เย็นวันที่ 14 ธ.ค.68 เต็มไปด้วยแฟนบอลหลายพันคนต่างเดินทางมารอชมฟุตบอลนัดพิเศษในรายการ “ดงเจริญคัฟ ครั้งทึ่ 9” ชิงถ้วยรางวัลและเงินสด จำนวน 20,000 บาท
ซึ่งมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 20 ทีม แต่ที่เป็นไฮไลท์สำคัญของงานนี้คือการจัดฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างทีม “หมอนทองวิทยา กับ ทีม VIP อ.ทรายทองวัฒนา” ทำใหัแฟนบอลทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างเดินทางมารอชมจับจองที่นั่งตั้งแต่เที่ยงของวันแข่งขัน
ซึ่งการมาเยือนของทีมฟุตบอลหมอนทองวิทยาใน จ.กำแพงเพชร รอบนี้เป็นนัดพิเศษที่ โค้ชสกล ได้รับปากกับ โค้ชต่อ ”นายมนัส ลอยเถื่อน“ อายุ 46 ปี ว่าจะพาเด็กๆหมอนทองวิทยา มาลงแข่งในรายการ ก่อนที่ทีมหมอนทองวิทยาจะมีกระแสแรงจนถึงทุกวันนี้
สำหรับ โค้ชต่อ ”นายมนัส ลอยเถื่อน“ อายุ 46 ปี ปัจจุบันเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลแย้พิฆาต ผู้บุกเบิกและคอยให้การสนับสนุนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่มีความสนใจฟุตบอล ซึ่งได้อาศัยประสบการณ์และสละเวลาแรงกายแรงใจเป็นครูสอนกีฬาฟุตบอลให้เด็กๆชนบทให้ได้มีโอกาสไปแข่งขันในรายการระดับประเทศจนติดทีมชาติ
รวมถึงนักเตะในทีมของหมอนทองวิทยา หมายเลข 2 “น้องก้อง” นายนพดล เรียบร้อย ที่ก่อนหน้าจะมาอยู่ในทีมหมอนทองก็เคยเป็นลูกศิษย์ฝึกฟุตบอลกับโค้ชต่อมาก่อน ซึ่งในวันนี้ก็ถือโอกาสกลับมาเยือนถิ่นเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนบอล
ซึ่งเมื่อทีมหมอนทองวิทยามาถึง ตั้งแต่ทางเข้าสนามโรงเรียนจนถึงห้องพักรับรอง บรรดาแฟนบอลจำนวนมากแห่เข้ามาส่งเสียงกรี๊ดรอเชียร์กันอย่างล้นหลาม
การแข่งขันเริ่มต้นขึ้นเสียงเชียร์จากผู้ชมก็ดังลั่นไปทั้งสนาม โดยครึ่งแรก “หมอนทองวิทยา นำทีม Vip อ.ทรายทองวัฒนา” ไป 4-0 และครี่งหลังทำประตูไปได้อีก 6 แต้ม จบเกมส์ “ทีมหมอนทอง เอาชนะ ทีม vip อ.ทรายทองวัฒนา ไป 10 ต่อ 0
หลังการแข่งขันแฟนบอลก็เข้ามาขอถ่ายรูปขอลายเซ็นจำนวนมากจนสนามแทบแตก ก่อนจะเดินทางกลับไปพักในตัวเมืองกำแพงเพชรก่อนจะทำการแข่งขันต่อพรุ่งนี้
ทั้งนี้ การแข่งขันในวันนี้มี “ไผ่ ลิกส์” ส.ส.กำแพงเพชร เดินทางมาชมและให้กำลังใจ ผู้เข้าแข่งขันครั้งนี้ด้วย และในวันนี้(15 ธ.ค.68) เวลา 16.00 น. ที่สนามกีฬา อบจ.กำแพงเพชร (ริมปิง) จะมีการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษอีกรายการ ระหว่างทีมหมอนทองวิทยา กับ ทีมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (สมเด็จย่า) โดยก่อนหน้านี้ได้มีการแข่งขันกับทีม อบจ. ชัยนาท ไปแล้ว คาดว่าจะมีผู้ชมเข้ามาชมจนล้นสนามอย่างแน่นอน