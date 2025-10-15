มาถึงแล้ว! เตรียมชมเรือรบจีน เทียบท่าฐานทัพเรือสัตหีบ 16-20 ต.ค.นี้ กระชับสัมพันธ์ทางทหาร 2 ชาติ

เตรียมชมเรือรบจีน กองเรือที่ 83 เข้าเยี่ยมเมืองท่า ของหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือจีน พร้อมจัดกิจกรรมเปิดเรือรบ ให้ประชาชนเข้าชม กระชับสัมพันธ์ทหาร 2 ชาติ ที่ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ
เมื่อวันที่ 15 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 16-20 ต.ค.68 กองเรือที่ 83 (ปาซาน) ของกองทัพเรือจีน จำนวน 2 ลำ ประกอบด้วยเรือฝึกหัด ฉี จีกวง - Qi Jiguang เลขตัวเรือ 83 และ อี้เหมินชาน - Yimengshan เลขตัวเรือ 988 จะเยือนประเทศไทย โดยจอดเทียบท่าที่ฐานทัพเรือสัตหีบ(จุกเสม็ด) จังหวัดชลบุรี เป็นการเยี่ยมเมืองท่า ของหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือจีน โดยมีนักเรียนนายเรือจีนประมาณ 1,000 นาย
โดยวันที่ 16 ต.ค. ระหว่างที่เรือรบจีนเดินทางก่อนเข้าเมียบที่ท่าเรือจุกเสม็ด ประมาณ 10 ไมล์ทะเล กองยุทธการได้ส่งเรือหลวงช้าง ไปฝึกร่วม และชักธงต้อนรับ ก่อนนำเข้าเทียบท่า สำหรับการฝึก ร่วมกันครั้งนี้เรียกว่า Pass EX เป็นการแปลขบวนเรือ การทดลองการติดต่อสื่อสาร การแสดงข้อความ และการขอฝึกร่วมต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยมีเฮลิคอปเตอร์พร้อมโดรน ของไทยจะได้เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ด้วย
จากนั้นเรือหลวงช้างจะนำเข้าเทียบท่าที่จุกเสม็ด โดยมีทางเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทยพร้อม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ จให้ต้อนรับ อย่างสมเกียรติ ในเวลา 10.00 น. จากนั้นทางคณะนักเรียนนายเรือจีน จะเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ที่กองบัญชาการกองเรือยุทธการ
โดยในวันที่ 17-18 ต.ค. เวลา 08.30 น.-11.30 น. และ 14.30 น.-17.00 น. เปิดให้ประชาชนเข้าชมเรือ 988
และในเวลา 18.30 น.-20.30 น. ของวันที่ 17 ต.ค. ทางกองทัพเรือได้จัดเลี้ยงรับรองบนดาดฟ้าเรือ 83
ซึ่งระหว่างวันนักเรียนนายเรือจีน จะร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนนายเรือไทย ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกิจกรรมเตะฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างโรงเรียนนายเรือทั้ง 2 ชาติ
ในวันที่ 19 ต.ค.เวลา 08.30 น.-11.30 น. จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมเรือ 83 และ 988 และในวันที่ 20 ต.ค. เวลา 09.30 น. เป็นพิธีอำลา ณ ท่าเรือจุกเสม็ด เวลา 10.00 น. เรือรบจีนออกจากท่าเรือ
เรือฝึก ฉีจี้กวง (Qi Jiguang) หมายเลข 83 เป็นเรือฝึกขนาดใหญ่ที่มีระวางขับน้ำ 9,000 ตัน มีความยาว 165.3 เมตร และทำความเร็วสูงสุดได้ 22 น็อต โดยมีพลเรือตรี เฝิง เหลียง (Feng Liang) เป็นผู้บัญชาการเรือ
เรือยกพลขึ้นบก อี้เหมิงซาน (Yimeng Shan) หมายเลข 988 ซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่กว่าด้วยระวางขับน้ำถึง 25,000 ตัน ยาว 210 เมตร ทำความเร็วได้สูงสุด 25 น็อต โดยมีพลเรือตรี นิว จื้อหยง (Niu Zhiyong) เป็นผู้บัญชาการเรือ