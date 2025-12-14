คนอินเดียพังสนาม ไม่พอใจฝ่ายจัดทัวร์ "เมสซี่" จ่ายเงินมาดูเห็นตัวเท่ามด

เกิดจลาจลย่อมๆ ขึ้นที่อินเดีย เมื่อคนที่จ่ายเงินซื้อตั๋วเข้ามาดู ลิโอเนล เมสซี่ ตัวเป็นๆ ไม่พอใจการจัดการที่เอื้ออำนวยแต่พวก VIP อาทิ คนดัง นักการเมือง จึงขว้างปาสิ่งของลงไปในสนาม ซอล์ต เลค สเตเดียม ที่เมือง โกลกาต้า
ทัวร์ดังกล่าวที่ประเทศอินเดียจัดขึ้นมีชื่อว่า "GOAT TOUR" กินเวลา 3 วันคือระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม ตระเวนไปตามเมืองต่างๆ ซึ่งแฟนๆ ยอมจ่ายเงินราว 12,000 รูปี หรือประมาณ 100-133 ดอลลาร์ (ราว 4,200 บาท) เพื่อหวังใกล้ชิดสตาร์ชาวอาร์เจนไตน์
แต่เอาเข้าจริงๆ คนที่จ่ายเงินได้แต่ดู เมสซี่ ห่างๆ บนอัฒจันทร์ แต่คนที่ได้สิทธิพิเศษคือ คนดัง นักการเมือง ได้ขอลายเซ็นได้ถ่ายรูป ดังนั้นทุกคนจึงรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบไม่คุ้มเงินที่ที่จ่ายไปจึงพังข้าวของพร้อมขว้างปาสิ่งของลงไปในสนามจนเกิดความวุ่นวาย
#เมสซี่ #ลิโอเนลเมสซี่ #อินเดีย #อาร์เจนติน่า