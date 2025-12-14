ใครจะกินต้องจอง!แม่ค้าสวรรคโลกซื้อหนูนาหน้าหนาวย่างขายริมทาง คนบึ่งรถข้ามจังหวัดต่อคิวรอจนย่างไม่ทัน

สุโขทัย - เปิดอีกหนึ่งเมนูเด็ดริมทางสวรรคโลก-สุโขทัย มีเฉพาะหน้าหนาว..แม่ค้าปลา หันเปิดแผงรับซื้อหนูนาทั้งใน-นอกพื้นที่ยันเชียงราย ชำแหละขายสด-ย่าง โพสต์โซเชียลลูกค้าบึ่งรถข้ามจังหวัดซื้อถึงที่วันละ 200 โล ใครจะกินต้องโทรสั่งจองล่วงหน้าไม่งั้นอด
ช่วงหน้าหนาวนี้บ้านหนองชุมแสง หมู่ 5 ต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย มีชาวบ้านรายหนึ่งชื่อว่า “ป้าแต๋น” เปิดรับซื้อหนูนาจำนวนมาก เพื่อนำมาย่างขายเป็นเมนูเด็ดช่วงฤดูหนาว ในราคาถาดละ 100 บาท
และเมื่อป้าแต๋นโพสต์ภาพลงโซเชียล ลูกค้าเห็นสีสันดูน่ากิน อดใจไม่ไหวถึงกับรีบโทรสั่งจองล่วงหน้า แล้วขับรถยนต์ข้ามจังหวัดมารับของถึงที่ร้านด้วยตัวเอง
นางสาวปาริฉัตร ศักดิ์สิทธิ์ หรือป้าแต๋น อายุ 52 ปี บอกว่า ปกติที่บ้านจะขายปลาทับทิม แต่เฉพาะช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่พฤศจิกายน ธันวาคม จนถึงเดือนมกราคม ก็จะหันมาย่างหนูนาแทน ขายมาได้ 4-5 ปีแล้ว
โดยซื้อหนูมาจากชาวบ้านที่ตระเวนดักจับตามท้องทุ่งนาในพื้นที่สุโขทัย กำแพงเพชร แพร่ ลำปาง เชียงราย เป็นหนูนาแท้ตามธรรมชาติ กินอร่อยกว่าหนูเลี้ยง
ย่างขายถาดละ 100 บาท แต่ละถาดมี 4-5 ตัว รวมน้ำหนัก 2.5-3 ขีด ถ้าซื้อเป็นกิโลก็กิโลกรัมละ 350 บาท แต่ถ้าเป็นหนูสดก็จะขายกิโลละ 250 บาท
“ช่วงนี้ขายดีวันละ 200 กิโลกรัม รับลูกค้าไม่ทันจึงต้องเกณฑ์ลูกหลานมาช่วยกั