ไม่ขายแล้วไอ้ช่อนเขมร!พบปลาช่อนขาดตลาดหลังปิดด่านฯไทย-เขมร ราคาพุ่งโลละ 250

กำแพงเพชร - ปลาช่อนเขมรขาดตลาดแล้ว..ไม่มีขายแม้แต่เจ้าเดียว แถมราคายังแพงโหดจากเดิมโลละ 180 บาทขึ้นเป็นโลละ 250 บาท แม่ค้าเผยตั้งแต่ปิดด่านฯปลาช่อนก็น้อยลง ทุกแผงงดขายปลาช่อนเขมรขายแต่ปลาไทย
ขณะนี้ชาวบ้านชาวช่องที่เดินตลาด ต่างถามกันว่า..เหตุใดช่วงนี้ปลาช่อนราคาแพงแถมไม่มีขายด้วย เมื่อผู้สื่อข่าวออกสำรวจตามแผงขายปลาในตลาดศูนย์การค้า จ.กำแพงเพชร พบว่าทุกแผงไม่มีปลาช่อนขายมีอยู่ 1 แผงที่มีปลาช่อนขายเพียงตัวเดียว
ส่วนที่มีอยู่เป็นปลาทับทิมที่ปกติขายกิโลละ 100 กว่าบาท แต่ตอนนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นขายเหลือกิโลละ 90 บาทเท่านั้น นอกจากนั้นก็เป็นปลาทั่วไปอย่างเช่นปลานิล ปลากดคัง ปลาสวาย ปลาดุกและกบ
จากการสอบถามแม่ค้าบอกว่าปลาช่อนหายไปจากตลาดหลายวันมาแล้ว แถมราคายังแพงมากด้วยจากเดิมกิโลละ 180 บาท แต่ตอนนี้ต้องขายถึงโลละ 250 บาท แต่ถึงแม้ว่าราคาจะแพงแต่ก็ไม่มีของขายบางแผงเหลืออยู่แค่ตัวเดียว จะมีอยู่บ้างก็เป็นปลาช่อนนาเนื่องจากช่วงนี้มีฝนตก ซึ่งเป็นปลาช่อนตัวไม่ใหญ่น้ำหนัก 3-4 ตัวโล ซึ่งขายในราคากิโลละ 180 บาท แต่คนก็ไม่นิยมซื้อเพราะตัวเล็ก โดยเฉพาะร้านอาหารต้องการปลาช่อนตัวใหญ่
ส่วนกบที่ช่วงนี้ทาง อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาทเกษตรกรผู้เลี้ยงกบร้องว่าราคาถูกมากเหลือโลละ 50-60 บาทเท่านั้น แต่ที่แผงขายกบในตลาดศูนย์กำแพงเพชรขายอยู่กิโลละ 120 บาท เพราะพ่อค้านำมาส่งแพง
แม่ค้าขายปลาเปิดเผยถึงสาเหตุที่ปลาช่อนหายไปจากตลาดว่า ปลาช่อนขาดตลาดมาตั้งแต่ที่เกิดการสู้รบกันตามแนวชายแดนไทย-เขมร เพราะปลาช่อนที่ขายกันในตลาดเป็นปลาเขมร โดยทางฝั่งเขมรเลี้ยงปลาช่อนแล้วพ่อค้าคนกลางไปรับซื้อมาจากเขมรมาส่งขายต่อ
“เมื่อด่านปิดปลาช่อนเขมรก็เข้ามาไม่ได้-ราคาก็แพงด้วย แต่ช่วงนี้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดต่างร่วมใจกันไม่สั่งปลาเขมรมาขายแล้วขายแต่ปลาของไทยดีกว่า”