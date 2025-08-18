“บอย ภิษณุ” ชี้คนเบื่อ เลิกพูดเรื่องเมีย ลุยขายต่อปลาแซลมอน แต่ไม่เอาทีมเดิม

“บอย ภิษณุ” ไม่พูดเรื่องเลิกเมียแล้ว ลั่นพูดแล้วไม่จบ ชี้คนเบื่อ อยากโฟกัสธุรกิจ กลับมาลุยขายปลาแซลมอนต่อ แต่ไม่เอาทีมเดิม ลั่นไม่โทษคนอื่น แก้ไขที่ตัวเอง
เดินหน้าต่อในทุกๆ เรื่อง สำหรับ “บอย ภิษณุ จุฑานิ่มสกุล” ที่ล่าสุดเจอตัวในงานการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Chang Cold Brew Cool Club presents Chang Club Championship 2025 ณ คลับเฮ้าส์ สนามกอล์ฟราชพฤกษ์ คลับ งานนี้ขอไม่พูดเรื่องครอบครัว และไม่ขอพูดเรื่องปัญหาธุรกิจแซลมอนที่มีก่อนหน้านี้ ขอจบทุกเรื่อง
“ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้ว ผมก้าวออกมาข้างหน้าแล้ว อยากจะยิ้มๆ แล้ว ผมอยากจะโฟกัสเรื่องการทำงานมากกว่า อะไรที่มันผ่านไปแล้ว ผมไม่เก็บเอามาคิดอะไรแล้ว ก้าวไปข้างหน้าดีกว่า อดีตก็เป็นบทเรียนทำให้เราได้เรียนรู้ ก็ได้เรียนรู้การทำธุรกิจ ก็เอามาปรับใช้กับตัวเอง”
เรื่องครอบครัวขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดแล้วนะครับ ผมพูดตรงๆ พูดแล้วมันก็จะไม่จบ ตัวผมอยากจบเรื่องพวกนี้แล้ว ผมอยากจะโฟกัสการทำธุรกิจที่ผมกำลังจะก้าวต่อไปแล้ว คนน่าจะเบื่อที่จะรับฟังเรื่องของผมแล้ว ขอโฟกัสอะไรใหม่ๆ งานใหม่ๆ ที่กำลังจะทำในอนาคตดีกว่า
ผมก็กลับมาทำแซลมอนต่อ ก็เอาประสบการณ์ที่เคยทำมาแล้วมาทำให้มันดีขึ้น คราวนี้ก็มีหุ้นส่วน แต่เปลี่ยนคน ไม่เอาทีมเดิม ก็แก้ไขที่ตัวเรา อย่าไปโทษคนอื่นเลย เราต้องเรียนรู้เยอะๆ แล้วเอามาปรับใช้กับตัวเอง จากนี้ผมขออนุญาตไม่พูดเรื่องเดิมแล้วครับ ขอบคุณทุกๆ คนที่คอยเป็นกำลังใจให้ผม มีคนให้กำลังใจผมเยอะมากๆ รู้สึกว่า 20 ปีที่ผ่านมาเราก็ยังมีคนคอยซัปพอร์ตเรา แค่นี้เราก็ยิ้มได้แล้วกับกำลังใจที่ได้รับมา อะไรที่ลบๆ ผมไม่เก็บเอามาคิดแล้ว”