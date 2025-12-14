ชี้ยุบสภาฯไม่กระทบการรบ! “แม่ทัพกุ้ง”เยี่ยมให้กำลังใจผู้อพยพที่บุรีรัมย์ ปลอบใจอีกไม่นานจะได้กลับบ้าน

บุรีรัมย์- “แม่ทัพกุ้ง”อดีตแม่ทัพภาค 2และที่ปรึกษาผบ.ทบ. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังผู้อพยพหนี้ภัยสู้รบในศูนย์พักพิงที่บุรีรัมย์ ปลอบใจอีกไม่นานจะได้กลับบ้าน ขอให้ผู้อพยพสามัคคีรักและดูแลกัน อีกไม่นานประเทศไทยจะสงบสุข พร้อมชี้การยุบสภาฯไม่กระทบต่อการสู้รบ
วันนี้ (13 ธ.ค.68) พล.ท.บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 และที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก เดินทางมายังศูนย์อพยพแห่งหนึ่ง ในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้กำลังใจ พบปะประชาชนพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและหมากพลูให้กับผู้สูงอายุในศูนย์พักพิงด้วย สร้างความดีใจและรอยยิ้มให้กับผู้อพยพ ต่างไปขอบันทึกภาพเป็นที่ระลึก บางคนถึงกับเข้าไปกอดด้วยความดีใจ เหมือนเป็นการเติมพลังใจให้พวกเขาในยามที่ไม่ปกติสุข
พลโทบุญสิน อดีตแม่ทัพภาค 2 ยังได้กล่าวปลอบใจขณะพบปะพี่น้องประชาชนผู้อพยพว่า อีกไม่นานคงจะได้กลับบ้าน ขอให้ประชาชนเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานทหารหาญแนวหน้า ที่รักษาอธิปไตยและแผ่นดินของประเทศไทย และขอให้ผู้อพยพรักและสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกไม่นานประเทศไทยเราจะสงบสุข และมีความเข้มแข็ง
ทั้งนี้ พล.ท.บุญสิน ยังได้ให้สัมภาษณ์ด้วยว่า สถานการณ์ชายแดนนั้น ให้ทางโฆษกของกองทัพบกเป็นผู้ชี้แจง ส่วนตนเองมาเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนตามบทบาทหน้าที่ ที่ผู้บัญชาการทหารบกมอบหมายให้เท่านั้น ซึ่งกองทัพก็มีการชี้แจงสถานการณ์ทุกวันอยู่แล้ว ทั้งนี้สื่อมวลชนยังถามว่าการยุบสภาจะมีผลต่อการสู้รบตามแนวชายแดนหรือไม่ แม่ทัพกุ้ง ยืนยันว่าไม่มี ฝ่ายความมั่นคงและกองทัพยังทำงานเหมือนเดิม ทั้งนี้ยังได้ให้กำลังใจพี่น้องทหารหาญและพี่น้องประชาชนที่อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย ส่วนตนเองก็จะติดตามสถานการณ์เหมือนกับคนไทยทุกคน จากนั้นแม่ทัพกุ้ง จะเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์สู้รบด้วย