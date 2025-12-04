“ตลาดหลักทรัพย์ฯ สัมมนาเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนให้แก่ผู้พิพากษา”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม จัดสัมมนา “ตลาดทุนยุคใหม่ กับความท้าทายทางกฎหมาย” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและกลไกของตลาดทุน รวมถึงการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และรูปแบบการกระทำผิดในตลาดทุนให้แก่ผู้พิพากษาจากศาลยุติธรรม
การจัดสัมมนาดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างสององค์กรในการสนับสนุนผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้มีองค์ความรู้เท่าทันพัฒนาการของตลาดทุนไทย โดยได้รับเกียรติจากท่านพงษ์เดช วานิชกิตติกูล ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และประธานคณะกรรมการวิชาการประจำภาควิชากฎหมายตลาดทุน กล่าวเปิดงาน โดยมีผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ คุณรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ คุณดวงรัตน์ สมุทวณิช และคุณรศยุพา มิคะเสน ผู้ช่วยผู้จัดการ ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของตลาดทุน ระบบการกำกับดูแล และลักษณะความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้พิพากษาผู้เข้าร่วมสัมมนา
สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งที่จะเสริมสร้างมุมมองที่ลึกซึ้งและรอบด้านเกี่ยวกับการกระทำความผิดในตลาดทุนซึ่งถือเป็นหนึ่งในอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมให้แก่ผู้พิพากษา เนื่องจากผู้พิพากษามีบทบาทหน้าที่ในฐานะปราการสำคัญขั้นสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรม โดยหากมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งและชัดเจนมากขึ้น ย่อมจะช่วยให้การพิจารณาคดีความผิดที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล อันจะเป็นพลังสำคัญในการยับยั้งและป้องปรามการกระทำความผิด อีกทั้งยังมีผลเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและเสริมสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดทุนไทยได้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป