รมว.ท่องเที่ยวฯ เปิดงาน “เทศกาลกินปลาทูเมืองแม่กลอง” ครั้งที่ 27 ชูคอนเซ็ปต์เด็ด “กินปลาทูแล้วอายุยืนหมื่นปี” คนแห่ชิมกว่า 50 เมนูสุดสร้างสรรค์

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมุทรสงคราม - งานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลองกลับมาคึกคักอีกครั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมชูเมนูปลาทูกว่า 50 รายการ จากร้านดังทั่วจังหวัด

เวลา 17.30 น.วันนี้(12 ธ.ค.) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน "เทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง" ครั้งที่ 27 ที่จัดขึ้นโดยหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 12-21 ธันวาคม 2568 ครั้งนี้ใช้ชื่อตอน “กินปลาทูแล้วอายุยืนหมื่นปี” มีนายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการจัดงาน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวให้การต้อนรับ ก่อนพาเยี่ยมชมร้านค้าปลาทู

ภายในงานมีแม่ครัวฝีมือดีจากร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดสมุทรสงครามจำนวน 7 ร้าน มาปรุงเมนูจากปลาทูกว่า 50 เมนู เช่น ปลาทูต้มมะดัน, ปลาทูนึ่งมะนาว, ผัดฉ่าปลาทู, ปลาทูฉู่ฉี่, ปลาทูตาเตี๊ยะ, ขนมจีบปลาทู, แฮ่กึ้นปลาทู, แหนมเนืองปลาทูแม่กลอง, ปลาทูย่างสะเดาน้ำปลาหวาน, น้ำพริกกะปิปลาทูทอด, เบอร์เกอร์ปลาทู, ปลาทูทอดกระเทียมพริกไทย และห่อหมกปลาทูใส่ลูกมะพร้าวน้ำหอม จากวัดอินทาราม ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้

โดยทางหอการค้าได้คัดปลาทูตัวโตๆ ขนาด 10-12 ตัวต่อกิโลกรัม ประมาณ 8 หมื่นตัว มาจำหน่ายราคาปรุงสำเร็จตัวละ 25 บาท และเริ่มเปิดครัวตั้งแต่ 07.00 ถึง 21.00 น. นอกจากนี้ในงานยังมีการแสดงบนเวทีมากมาย และการจำหน่ายสินค้าของดีเมืองแม่กลอง เช่น อาหารทะเลแปรรูป, มะพร้าวน้ำหอม, น้ำตาลมะพร้าว, ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่, และสินค้าโอทอป ท่านใดจะไปเที่ยวงานนี้ ปักหมุด “ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม” ได้เลย งานมีไปจนถึงวันที่ 21 ธันวาคมนี้










