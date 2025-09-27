“เสี่ยหนู” โชวลีลา “เด็กคอนถม” พายเรือเยี่ยมบ้านชาวบางบาลถูกนํ้าท่วม ช-มอบถุงยังชีพ

นายกฯ โชวลีลา “เด็กคอนถม” พายเรือ เยี่ยมบ้าน ปชช. ชาวบางบาลถูกนํ้าท่วม มอบถุงยังชีพ-ล้อมวงคุยชาวบ้าน เผย อพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่แล้ว บอก ห่วงปัญหาดินโคลนแม่สาย รับสร้างพนังกั้นน้ำโดยเร็วไม่ได้ ขณะที่ชาวบ้าน มอบน้ำพริกปลาทูหม้อใหญ่ให้กลับไปกิน
เมื่อเวลา 10.50 น. วันที่ 27 กันยายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เดินทางมายังหน้าที่ทำการกำนันตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขึ้นเรือเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย และมอบถุงยังชีพ โดยก่อนที่จะขึ้น เรือ นายกรัฐมนตรีได้มอบถุงยังชีพยังบ้านประชาชนที่อยู่ตามทาง พร้อมอุดหนุนมะม่วงดอง ก่อนที่จะเดินมายังบ้านอีกหลังพร้อมถามสารทุกข์สุกดิบประชาขน ซึ่งประชาชนได้ขอให้นายกรัฐมนตรี หาวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก โดยนายกรัฐมนตรีได้ตอบว่าวิธีมันมีแต่งบไม่มี ประชาชนอวยพรขอให้ได้สมัยหน้าอีก ก่อนยกมือรับไหว้ พร้อมตะโกนสู้ๆให้ประชาชนที่พายเรืออีกฝั่งหนึ่ง
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ร่วมคณะมา ได้ขึ้นเรือที่พายชาวบ้าน เพื่อมามอบถุงยังชีพและเยี่ยมผู้ประสบภัยที่อยู่ในบ้านที่ถูกน้ำท่วมเกือบครึ่งหลัง ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ร่วมล้อมวงพูดคุย และดื่มนมถั่วเหลืองที่ชาวบ้านนำมาให้
นอกจากนี้ ระหว่างที่นายกรัฐมนตรีนำของยังชีพมอบให้กับประชาขน มีชาวบ้านมอบกล้วยไข่ให้กับนายอนุทิน 1 เครือ รวมถึงน้ำดื่มเย็นให้คณะ จากนั้น นายกรัฐมนตรี แบ่งกล้วยแจกให้ข้าราชการที่ติดตามมามอบของ และแบ่งไว้ทานส่วนตัวจำนวนหนึ่ง
นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังลงเรือมอบสิ่งของให้กับประชาชนว่า ชาวบ้านขวัญกำลังใจดี ซึ่งเราต้องเร่งโครงการระบายน้ำ ส่วนจะต้องมีประชาชนอพยพออกจากบ้านหรือไม่ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง นายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มี ส่วนผู้สูงอายุมีครอบครัวคอยดูแลอยู่ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่สะท้อนว่า น้ำในพื้นที่มาเร็วไปเร็ว ซึ่งเราก็ต้องเร่งผลักดันการระบายน้ำออกจากพื้นที่
นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวอีกว่า หากเทียบกับระดับน้ำกับปีที่แล้ว ถือว่าต่ำกว่า แต่ก็ถือว่าเยอะ ส่วนจะต้องมีการจับตาในพื้นที่อื่นหรือไม่ โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตรงนั้นต้องทยอยไปดู แต่ตนกังวลเรื่องดินโคลนมากกว่า ซึ่งกรมการทหารช่างได้มีการรายงานการสร้างพนังกั้นน้ำ ตามแนวแม่น้ำสาย แต่ยอมรับว่าไม่สามารถทำให้เสร็จโดยเร็วได้ ต้องทำอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว
นอกจากนี้ นายอนุทินยังเปิดเผยถึงการพายเรือในครั้งนี้ว่า ตอนเป็นเด็กตนก็เคยพายเรือ เพราะบ้านอยู่จังหวัดนครปฐม ก่อนกล่าวติดตลกเป็นสำเนียงภาษาใต้ว่า “คอนถม” แต่ก่อนเคยพายอยู่ตรงคลองแถวบ้าน
ขณะที่นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรคุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะ สส.อยุธยา พื้นที่ เปิดเผยว่า ปีนี้ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่วิกฤต แต่ปีที่สถานการณ์น้ำสูงสุดคือปี 2565 ที่น้ำท่วมสูงกว่าขณะนี้ประมาณเมตรกว่า
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบางช่วงว่าทั้งนายกรัฐมนตรี นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมพายเรือกับประชาชนด้วย
ทั้งนี้ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับ มีประชาชน ซึ่งเป็นหญิงรายเดียวกับที่ตะโกนระหว่างที่นายอนุทินกล่าวบนเวทีก่อนพิธีมอบถุงยังชีพ ยืนรออยู่ตรงบริเวณทางเข้าปากซอย โดยสะท้อนปัญหาให้กับนายนายกรัฐมนตรี ที่พบกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปี พร้อมตัดพ้อว่า นี่คือความอดทนของคนบางบาล ที่เหมือนถูกสาป รับกรรมอยู่ตลอดเวลา พร้อมกับเสนอให้มีการย้ายชุมชน ทำให้นายกรัฐมนตรีนำมือไปแตะที่ไหล่ของชาวบ้านคนดังกล่าว พร้อมกล่าวว่า “อย่างนี้ไม่ไหว”
นอกจากนี้ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะขึ้นรถเดินทางกลับ ได้มีประชาชนนำน้ำพริกกะปิ 1 หม้อ ปลาทูทอด 1 ถาด และไข่เจียวชะอม 1 ถาด มามอบให้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่า เดี๋ยวจะนำไปกิน ก่อนจะเดินทางกลับในทันที