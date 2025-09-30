EXIM BANK -7สถาบันการเงินร่วมปล่อยกู้SLLให้ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป-วงเงิน10,000ลบ.

นายอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายลูโดวิค การ์นิเยร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน บริษัท ไทยยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (TU) และผู้บริหารสถาบันการเงิน 7 แห่ง ร่วมลงนามในสัญญาเงินกู้เพื่อความยั่งยืน Sustainability-Linked Loan (SLL) จำนวน 10,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK และ TU ในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจสู่ตลาดการค้าโลก รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถแก่ TU ที่ดำเนินการและพัฒนากลยุทธ์ด้านความยั่งยืนตั้งแต่ปี 2558 ภายใต้แผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน SeaChange® 2030 เพื่อส่งเสริมแนวทางปฏิบัติในอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อความยั่งยืน โดย TU ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปและแช่แข็งอันดับ 1 ของไทย ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มีเครือข่ายการกระจายสินค้าครอบคลุมทั่วโลก รวมถึงมีการดำเนินการด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 TU ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ (DJSI) เป็นปีที่ 11 และเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารจาก DJSI นอกจากนี้ ยังได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนี FTSE4Good Emerging Index ติดต่อกันเป็นปีที่ 9