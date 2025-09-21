“สังขยาเงินล้าน” วัดปราโมทย์เปิดเตาทุกเช้า คนแห่รอซื้อวันละ 5 พันลูก รายได้เข้าวัดทะลุล้าน

สมุทรสงคราม - วัดปราโมทย์ สมุทรสงคราม เตรียมจัดงานปิดทองหลวงพ่อโตและเทศกาลออกพรรษา 4–8 ต.ค.นี้ พร้อม ไฮไลต์ “สังขยามะพร้าวอ่อน” สูตรเด็ดที่คนต่อคิวซื้อไม่ขาดสาย ขายหมดวันละ 5,000 ลูก รายได้เข้าวัดกว่า 1 ล้านบาทต่อปี
พระครูปราโมทย์ ปัญญาวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอบางคนที และเจ้าอาวาสวัดปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อโต และเทศกาลออกพรรษา ที่ทางวัดจัดขึ้นต่อเนื่องมาแล้ว 108 ปี ปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 4-8 ตุลาคม 2568 ขณะนี้คณะกรรมการวัด ลูกศิษย์ และจิตอาสา ได้ร่วมแรงร่วมใจเตรียมงานพร้อมจัดทำขนมไทยและขนมสังขยามะพร้าวอ่อน" สูตรเฉพาะของวัด เพื่อจำหน่ายหารายได้เข้าวัดเป็นปีที่ 50 คาดว่าปีนี้จะต้องใช้มะพร้าวน้ำหอมวันละไม่น้อยกว่า 3,500-5,000 ลูก ส่วนไข่เป็ดประมาณ 5,000 – 10,000 ฟองต่อวัน
สำหรับขนมสังขยามะพร้าวอ่อน ถือเป็นไฮไลต์ของงาน ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตั้งตารอคอย โดยทุกปีมีผู้มาเข้าแถวรอซื้อตั้งแต่เปิดเตา เวลา 09.00 น. จนถึง 19.00 น. ตลอดทั้ง 5 วันของการจัดงาน จำหน่ายในราคาลูกละ 50 บาท และจำกัดสิทธิ์ให้ซื้อได้คนละไม่เกิน 6 ลูก เพื่อให้ทุกคนได้รับประทานกันอย่างทั่วถึง
พระครูปราโมทย์ ปัญญาวัฒน์ เผยถึงสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยของขนมไทย โดยเฉพาะขนมสังขยามะพร้าวอ่อนของวัดปราโมทย์ ว่าต้องเลือกใช้มะพร้าวน้ำหอมขนาดกลาง อายุ 25-30 วัน เพราะเป็นเนื้อสองชั้นจะพอดีไม่แข็งหรืออ่อนเกินไป นำมาปอกเปลือก เฉาะด้านบน เอาน้ำออกให้เหลือแต่เนื้อ แล้วนำสังขยา ซึ่งทำจากไข่เป็ดขาว ผสมกับหัวกะทิสด และน้ำตาลมะพร้าวแท้แม่กลองปั่นให้เข้ากัน จากนั้นตักใส่ในลูกมะพร้าวแล้วนำไปนึ่งในซึ้งขนาดใหญ่ด้วยไฟฟืนแรงๆ เป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง 10 นาที ก็จะสุกพอดีพร้อมรับประทาน
อย่างไรก็ตาม วันงานภายในบริเวณวัดจะจัดพื้นที่ปรุงสังขยาโดยใช้ซึ้งนึ่งขนาดใหญ่ถึง 5 ชุด แต่ละชุดมี 5 ชั้น ใส่ลูกมะพร้าวได้ชั้นละ 17-18 ลูก ตลอดทั้งวันจะมีจิตอาสาและลูกศิษย์วัดกว่า 100 คน หมุนเวียนกันมาช่วยปรุงและนึ่งขนม เพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้คนที่เดินทางมารอซื้อไม่ขาดสายตลอดทั้งวัน
นอกจากขนมสังขยามะพร้าวอ่อนแล้ว ทางวัดยังมีการทำขนมไทยโบราณอื่นๆ เช่น ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน หรือลูกชุบ โดยให้ลูกศิษย์และชาวบ้านร่วมแรงกันในลักษณะจิตอาสาเช่นกัน ซึ่งกิจกรรมนี้วัดปราโมทย์ทำต่อเนื่องมานานกว่า 50 ปีแล้ว สามารถสร้างรายได้ปีละกว่า 1 ล้านบาท โดยทางวัดนำไปใช้ในกิจกรรมบำรุงวัดและสาธารณประโยชน์
สำหรับรสชาติของขนมสังขยามะพร้าวอ่อนของวัดปราโมทย์ ได้รับการยืนยันจากผู้บริโภคว่ามีความหอมมันของมะพร้าวน้ำหอม หวานพอดี ไม่เลี่ยน กลายเป็นที่นิยมอย่างสูงจนได้รับฉายาจากชาวบ้านว่า "สังขยาเงินล้าน" และทุกปีทางวัดต้องใช้มะพร้าวน้ำหอมมากกว่า 20,000 ลูก เพื่อให้พอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นงานประจำปีของวัดปราโมทย์ จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เทศกาลทางศาสนา หากแต่ยังเป็นเวทีแห่งความร่วมมือของชุมชน ที่รวมพลังศรัทธาและสืบสานวัฒนธรรมขนมไทยไปพร้อมกันอย่างกลมกลืน