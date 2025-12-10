“พาณิชย์” ลุยขอบสนามซีเกมส์ นำ 4 สินค้า GI ชื่อดัง ขายกองเชียร์ นักกีฬา

กรมทรัพย์สินทางปัญญานำสินค้า GI 4 รายการ มะพร้าวบ้านแพ้ว ปลาทูแม่กลอง ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม และขนมหม้อแกงเมืองเพชร โชว์ศักยภาพในงาน “ชิม ช้อป เชียร์ by MOC” ช่วงจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เพื่อสร้างการรับรู้ โปรโมตสินค้า GI ไทยให้เป็นที่รู้จัก และช่วยเพิ่มรายได้ให้ผู้ผลิต ชวนแฟน ๆ กีฬา ประชาชนทั่วไป รวมชม ชิม ชอป
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้รับนโยบายนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME และขยายโอกาสการตลาดสู่ระดับสากล จึงได้ใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จัดงาน “ชิม ช้อป เชียร์ by MOC” แบบติดขอบสนาม โดยได้นำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากท้องถิ่นต่าง ๆ ให้เหล่ากองเชียร์ นักท่องเที่ยว นักกีฬา ทีมงาน และสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ ได้สัมผัสคุณภาพสินค้าไทยและเลือกซื้อกันได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 9–20 ธ.ค.2568 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ ในส่วนของกรมได้มอบหมายให้นายวิโรจน์ จงกลวานิชสุข รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นำผู้ประกอบการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ร่วมจำหน่ายในงาน “ชิม ช้อป เชียร์ by MOC” โดยได้เปิดงานโซนดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2568 มี ร.ต.จักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ร่วมด้วยนักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง “รัศมีแข” นำเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของกระทรวงพาณิชย์และไลฟ์สดบรรยากาศภายในงาน ช่วยสร้างสีสันและความคึกคักให้กับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี โดยมีแฟนๆ และผู้เกี่ยวข้องในแวดวงกีฬา ทั้งชาวไทยและต่างชาติแวะมาชิมและช้อปของดีของไทยเป็นจำนวนมาก นับเป็นโอกาสอันดีในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนผ่านผลิตภัณฑ์ GI ซึ่งเป็นสินค้าที่มีเรื่องราวและเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ส่งตรงจากแหล่งผลิตมาร่วมจำหน่ายในงานนี้โดยเฉพาะ
สำหรับสินค้า GI ที่ร่วมในงานจำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย มะพร้าวบ้านแพ้ว จากสมุทรสาคร เนื้อมะพร้าวเหนียวนุ่ม น้ำมะพร้าวรสหวานชื่นใจ กลิ่นหอมคล้ายใบเตย เป็นผลผลิตจากพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน ปลาทูแม่กลอง ของดีสมุทรสงคราม กับลักษณะโดดเด่น หน้างอคอหัก เนื้อแน่น หอม และมีมันมากเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ผลค่อนข้างใหญ่ เนื้อฉ่ำละเอียด รสชาติหวานอมเปรี้ยว ปลูกบนพื้นที่สวนริมน้ำที่มีดินตะกอนทะเลอุดมสมบูรณ์ และขนมหม้อแกงเมืองเพชร ขนมไทยสูตรดั้งเดิมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ใช้น้ำตาลโตนดเมืองเพชรเป็นส่วนผสมสำคัญที่ทำให้ขนมหม้อแกงมีรสชาติหวานกลมกล่อม เนื้อเนียนหอมมันเป็นเอกลักษณ์ อร่อยไม่แพ้ขนมพุดดิ้งของต่างประเทศ
“การสนับสนุนสินค้า GI ไม่เพียงเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการและเกษตรกรในท้องถิ่น แต่ยังเป็นการต่อยอดมูลค่าผลผลิตไทยและสร้างการรับรู้ในวงกว้าง โดยการใช้เวทีซีเกมส์ครั้งนี้ จะเป็นโอกาสในถ่ายทอดอัตลักษณ์ของสินค้า GI ให้ทั้งชาวไทยและต่างชาติได้รู้จักมากยิ่งขึ้น และยังจะช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ กรมขอเชิญแฟนกีฬาผู้ชมซีเกมส์และผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง แวะมา ชิม ช้อป เชียร์ และสนับสนุนสินค้า GI รวมทั้งของกิน ของใช้ และของที่ระลึกของไทยอีกหลากหลายประเภท ได้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เพื่อร่วมชมการแข่งขันกีฬา และร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นไทยไปพร้อมกัน”นางอรมนกล่าว