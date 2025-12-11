พม่าส่งกลับ 4 ผู้ต้องหาไทย มีหนีคดีฉ้อโกง-ยาเสพติดกบดานข้ามแดน

ท่าขี้เหล็ก/แม่สาย - มีทั้งคนดอยสะเก็ด สาวศรีราชา และหนุ่มอุตรดิตถ์กับพิจิตร..พม่าส่งตัวกลับ 4 ผู้ต้องหาชาวไทย 3 คนหนีคดียาเสพคิด-ฉ้อโกง กบดานเมียนมา ก่อนโดนซิวเข้าคุกกระทั่งพ้นโทษในพม่าจำต้องเดินเข้าคุกไทยต่อ ไร้หมายจับ 1 คน
วันนี้ (11 ธ.ค.) ที่จุดด่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 อ.แม่สาย จ.เชียงราย พ.ต.อ.สุรศักดิ์ เทียนทอง ผกก.ตม.จว.เชียงราย พ.ต.ท.ตุลย์วรรษ ณรงค์ศักดิ์ พ.ต.ท.วิชัย ปันนา พ.ต.ท.ภัทรพงศ์ ชูชื่น สว.ตม.จว.เชียงราย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับตัวบุคคลสัญชาติไทยที่พ้นโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลประเทศเมียนมากลับคืนสู่ประเทศไทย หลังจากจากเจ้าหน้าที่ ตม.จว.ท่าขี้เหล็ก ประเทศมียนมา ซึ่งอยู่ติดกับ อ.แม่สาย ได้แจ้งว่ามีคนไทยพ้นโทษจากการถูกดำเนินคดีจำนวน 4 ราย จึงประสานขอส่งมอบตัวกลับผ่าน อ.แม่สาย ดังกล่าว
กระทั่งเมื่อถึงเวลาส่งมอบตัว พ.ต.อ.สุรศักดิ์ ได้นำเจ้าหน้าที่เข้ารับตัวคนไทยทั้ง 4 รายจากเจ้าหน้าที่เมียนมา และได้ตรวจสอบบุคคลพบว่าประกอบด้วยนายวิรัตน์ ท้าวอุดม อายุ 37 ปี ขาว อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ น.ส.ธนิดา พวงเงิน อายุ 28 ปี ชาว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายพลชนะ พงษ์ทอง อายุ 33 ปี ชาว อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ และนายเชิดชัย ภู่เจริญ อายุ 38 ปี ขาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำรายชื่อเข้าตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ระบบสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (POLIS) ระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) และระบบศูนย์ข้อมูลอาชญากรรม (PDC)
พบว่ากรณีนายวิรัตน์เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาล จ.เชียงใหม่ ในความผิดฐาน “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มของประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต” และได้หนีหมายจับเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และ น.ส.ธนิดา เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาล จ.นครสวรรค์ ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยทุจริต และร่วมกันนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และเป็นผู้เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยมิได้เจตนาใช้เพื่อตนหรือกิจการที่ตนเกี่ยวข้องฯ” เจ้าหน้าที่จึงนำส่ง สภ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรค์
ขณะที่นายพลชนะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาล จ.อุตรดิตถ์ ในความผิดฐาน “จำหน่ายโดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์) โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า อันเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มของประชาชน กระทำโดยมีอาวุธ และเป็นการกระทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” จึงนำส่ง สภ.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตย์
โดยแต่ละคดีเจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปรามและงานตรวจบุคคลและพาหนะ ตม.จว.เชียงราย ได้ร่วมกันนำตัวบุคคลที่มีหมายจับส่งให้พนักงานสอบสวนในแต่ละท้องที่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนกรณีนายเชิดชัยไม่มีหมายจับจึงปล่อยตัวให้เข้าสู่ประเทศไทยตามปกติ.