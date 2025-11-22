รวบคาตู้เอทีเอ็ม! ม้ากดเงินสดให้แก๊งสแกมเมอร์ยึดเงินสดกว่า 2 ล้าน

ตำรวจ ปคบ.บุกรวบม้ากดเงินสดให้แก๊งสแกมเมอร์คาตู้ ATM ก่อนขยายผลจับเครือข่ายถึงรังยึดเงินสดกว่า 2 ล้านบาท
วันนี้ ( 22 พ.ย.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.บก.ปคบ. พ.ต.อ.พัฒนพงศ์ ศรีพิณเพราะ รอง ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ ศิริภัทรนุกุล ผกก.3 บก.ปคบ.พ.ต.ต.ธนภูมิ ศักดิ์ประศาสน์, พ.ต.ท.วัลลภ นุชกำบัง สว.กก.3
บก.ปคบ. นำกำลังกวาดล้างขบวนการสแกมเมอร์ จับกุม น.ส.ณัฐฐาภรณ์ อายุ 23 ปี ,นายชลสิทธิ์ อายุ 23 ปี ,นายวรวิช อายุ 28 ปี และ นายสฤษฏ์ อายุ 38 ปี
สืบเนื่องจากได้มีผู้เสียหายถูกหลอกให้โอนเงินซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมกับชวนให้แอดไลน์ ก่อนหลอกให้ทำกิจกรรมภารกิจต่าง ๆ โดยให้โอนเงินไปเรื่อย ๆ สุดท้ายถอนไม่ได้ จากการตรวจสอบทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาซึ่งทำหน้าที่ม้ากดเงินสดเช่าบ้านอยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่มในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อมีงานเข้ามาจะแจกจ่ายบัตร ATM ให้ม้ากดเงินไปรออยู่หน้าตู้ ATM เมื่อกลุ่มสแกมเมอร์สามารถหลอกลวงผู้เสียหายได้สำเร็จจะมีการแจ้งให้ม้าถอนเงินสดออกจากบัญชีทันที และรวบรวมส่งเงินตามที่นัดหมายต่าง ๆ เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าจับกุม น.ส.ณัฐฐาภรณ์ อายุ 23 ปี ขณะกำลังถอนเงินจากตู้ ATM หน้าซีเจ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาถนนทุ่งกราด ต.บางละมุง จ.ชลบุรี พร้อมของกลางเงินสด 51,000 บาท และบัตรกดเงินสดของผู้อื่น
จากการตรวจสอบภายในรถยนต์ที่จอดอยู่ พบนายชลสิทธิ์ อายุ 23 ปี คนขับ พร้อมเงินสด 132,400 บาท และบัตรกดเงินสดของผู้อื่น สอบสวนทั้งสองให้การรับสารภาพว่ารับค่าจ้างวันละ 500-1,500 บาท เพื่อนำบัตรของผู้อื่นมากดเงินตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง และจะนำเงินไปมอบต่อให้กับเพื่อนที่บ้านพักใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลไปยังบ้านพักใน ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พบ นายวรวิช อายุ 28 ปี ซึ่งรับสารภาพว่าเป็นผู้ทำหน้าที่รับบัญชีและบัตรจากผู้ว่าจ้างมามอบให้ม้ากดเงิน โดยตนได้รับส่วนแบ่ง 10% ของยอดเงินที่กดได้
นอกจากนี้ ยังพบ นายสฤษฏ์ อายุ 38 ปี พร้อมอุปกรณ์การเสพยาเสพติด และผลตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน จากการตรวจค้นบ้านพักยังพบตู้เซฟ ภายในมีเงินสดจำนวน 1,802,000 บาท รวมเงินสดของกลาง ที่ยึดได้ จำนวน 2,025,400 บาท และของกลาง โทรศัพท์มือถือ 21 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร 11 เล่ม , บัตร ATM 37 ใบ , รถยนต์ 2 คัน ,เครื่องนับเงินอัตโนมัติ 1 เครื่อง, แหวนทองคำ น้ำหนักวงละ ครึ่งสลึง 3 วง ,ยาบ้า 25 เม็ด ,ยาไอซ์ และเคตามีนอีกจำนวนหนึ่ง
เบื้องต้นแจ้งข้อหา "ร่วมกันเป็นอั้งยี่, ร่วมกันมีไว้/ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบและความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ก่อนนำตัวทั้งหมดส่ง สภ.แหลมฉบัง ดำเนินคดีและขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไป