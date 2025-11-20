ลาวจับผู้ต้องหาหนีคดียาเสพติดกลับไทยอีก 3 ราย รวมจับส่งกลับแล้วร่วม 20 คน

หนองคาย- ป.ป.ส. รับมอบ 3 ผู้ต้องหาคดียาเสพติดหลบหนีหมายจับข้ามแดนไปซ่อนตัวอยู่ในลาว ถูกทางการลาวจับส่งกลับที่หนองคาย เผยความร่วมมืออันดีระหว่างไทย – ลาว ส่งผลให้ทางการลาวส่งกลับผู้ต้องหาชาวไทยหลบหนีแล้ว 20 ราย
เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้( 20 พ.ย.) ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส., พล.ต.ต.อัทธชนม์ ช่วงงาม ผบก.ภ.จว.หนองคาย, พล.ต.ต.อดิศ เจริญสวัสดิ์ ผบก.ปราบปรามยาเสพติด 3 บช.ปส. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แถลงข่าวการรับมอบตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญชาวไทย ที่หลบหนีหมายจับไปอยู่ใน สปป.ลาว ทางการลาว โดย พล.ต.ท.คำกิ่ง ผุยหล้ามะนีวง รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบแห่ง สปป.ลาว ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมของไทย ในการประชุมทวิภาคีไทย – ลาว เรื่องความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 20 ระดับรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567
ผลสำเร็จของการประชุมในครั้งนั้น ทาง สปป.ลาว ได้สืบสวนติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่มีหมายจับคดียาเสพติดที่หลบหนีมาอาศัยที่ สปป.ลาว จำนวน 17 คน รวมกับครั้งนี้ 3 คน รวมผู้ต้องหาที่ถูกทางการลาวจับส่งกลับให้ไทย 20 คน ในการนี้ ป.ป.ส.ได้มอบชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะให้กับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ไว้ใช้ในการปฏิบัติภารกิจด้วย
สำหรับการส่งมอบตัวผู้ต้องหา 3 รายในครั้งนี้ รายแรก จับกุม นายบุญทัน กูลเกล้า ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ลงวันที่ 17 มี.ค.2568 ข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ฯ ซึ่งเมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2567 ตำรวจ สภ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ได้จับกุมผู้ต้องหา 1 คน พร้อมของกลางยาบ้า 46,972 เม็ด มีการสอบสวนขยายผลและออกหมายจับ ผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับ
ส่วนรายที่สอง จับกุมนายอิทธิพล ธนกรเกรียงไกร หมายจับศาลอาญา ลงวันที่ 29 มิ.ย.2565 ข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 (ยาบ้า) โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายฯ ร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (คีตามีน) โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายฯ
ซึ่งเมื่อวันที่ 10 พ.ค.2566 เจ้าหน้าที่ กก.2บก.สกส.บช.ปส. ได้จับกุมผู้ต้องหา 7 คน พร้อมยาบ้า 4,400,000 เม็ด ได้ที่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย มีการสอบสวนขยายผลจับกุมนายอิทธิพล ซึ่งเป็นผู้สั่งการในขบวนการค้ายาเสพติดแต่ได้หลบหนีออกนอกพื้นที่
และรายที่สาม จับกุมนายอานนท์ เมณฑ์กูล ตามหมายจับของศาลจังหวัดธัญบุรี ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2568 ในข้อหาร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (คีตามีน) โดยมีเพื่อจำหน่ายและโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายฯ ซึ่งเมื่อวันที่ 14 พ.ค.2568 เจ้าหน้าที่ กก.สส.2บก.สส.บช.น. จับกุมผู้ต้องหา 1 คน พร้อมของกลางคีตามีน บรรจุในถุงชาเขียว 10 ถุง น้ำหนักรวม 10 กิโลกรัม บริเวณถนนหน้าบ้านหลังหนึ่งในเขต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่สืบสวนจับกุมจนขยายผลออกหมายจับผู้ต้องหารายดังกล่าวได้ ซึ่งภายหลังแถลงข่าวจะได้ส่งตัวผู้ต้องหายาเสพติดทั้งสามรายให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.