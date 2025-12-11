ชาวขอนแก่นผนึก 24 องค์กรจีน ต้อนรับทูตจีนชื่นมื่น ฉลอง 50 ปีมิตรภาพไทย-จีน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-จังหวัดขอนแก่นร่วมกับโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 24 องค์กรจีนจ.ขอนแก่นและชมรมโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้อนรับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยสมเกียรติ ฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต เดินหน้ายกระดับการศึกษาและวัฒนธรรมสู่อนาคต
ค่ำวานนี้ (10 ธ.ค.) ที่หอประชุมโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย เขตเทศบาลนครขอนแก่น สมาคม 24 องค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย และชมรมโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ฯพณฯ จาง เจี้ยนเว่ย (H.E.Mr.Zhang Jianwei) เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดขอนแก่น
มีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, ท่านหลิว หงเหม่ย กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น, ท่านอู่ เจี้ยน อุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น, นายนาวิน คำเวียง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น,
นายธนากร อนันต์ภัทรชัย รักษาการประธานสภากรรมการโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย, นายวรากร โรจน์จรัสไพศาล ประธานชมรมโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้นำ 24 องค์กรจีนจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน 19 แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้นำองค์กร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น แสดงถึงพลังความสามัคคีของชาวไทยเชื้อสายจีนในภาคอีสาน และความพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ยั่งยืนในโอกาสครบรอบครึ่งศตวรรษแห่งมิตรภาพ
ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เปิดเผยถึงความประทับใจที่เยือนอีสานครั้งแรก พร้อมยกย่องบทบาทคนไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ และชื่นชมการเรียนภาษาจีนที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะเยาวชนขอนแก่น ที่มีความสามารถด้านภาษาจีนและการแสดงวัฒนธรรมจีน เขาย้ำว่า จีนพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนในภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบุคลากรและทรัพยากร พร้อมเชิญชวนนักเรียนไทยไปศึกษาต่อและท่องเที่ยวในจีน เพื่อเป็น “ทูตไมตรี” เชื่อมใจไทย–จีน
นายจาง เจี้ยนเว่ย ยืนยันว่า ไทย–จีนจะร่วมกันผลักดันความร่วมมือในอีก 50 ปีข้างหน้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ นับว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เดินมาทางมาภาคอีสานโดยมาที่จังหวัดขอนแก่น ตนได้เป็นทูตอยู่ที่ประเทศไทยได้ประมาณ 4 เดือนแล้ว ส่วนเรื่องที่ประทับใจมากที่สุด ในการมาเยือนครั้งนี้ คือรู้สึกว่าเด็กๆชาวไทย ชอบเรียนภาษาจีนมากขึ้น มีความเข้าใจ และอยากไปเที่ยวประเทศจีนมากขึ้น โดยเฉพาะวันนี้ได้มีโอกาสเดินทางมาที่โรงเรียนฮั้วเคี้ยววิทยาลัยขอนแก่น ได้เห็นน้องๆพูดภาษาจีนและมีการแสดงจีน ที่เป็นการเต้นรำจีน หรือการร้องเพลงจีน และการอ่านบทกวีที่เป็นภาษาจีน
ทำให้ตนรู้สึกว่าตอนนี้ภาษาจีนเป็นภาษาที่เด็กๆให้ความนิยมที่สุด และการเรียนภาษาจีนเป็นสิ่งที่ดีที่ได้ร่วมมือกัน 2 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จีน ที่จังหวัดขอนแก่นเราจะสนับสนุนการเรียนรู้ การสอนภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง และหวังว่าทุกภาคส่วน สังคมไทยก็สนับสนุนการสอนภาษาจีน หวังว่าคนรุ่นใหม่จะได้เรียนภาษาจีน และได้ไปศึกษาต่อในประเทศจีน พร้อมไปเที่ยวประเทศจีน เพื่อจะได้สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน เป็นทูตไมตรีระหว่างจีนกับไทย
ด้านนายธนากร อนันต์ภัทรชัย รักษาการประธานสภาโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น กล่าวในนามสมาคม 24 องค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนฯ ว่าการมาเยือนของท่านเอกอัครราชทูตถือเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมฯได้ยึดมั่นในเจตนารมณ์ “ผูกพันแผ่นดินแม่ เชื่อมใจจีน-ไทย ก้าวไกลร่วมกัน” ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ผ่านการสนับสนุนการศึกษาและวัฒนธรรมจีนอย่างเป็นรูปธรรม
“ปีนี้เป็นวาระสำคัญครบรอบ 50 ปี สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน เราต่างสัมผัสได้ถึงพลังแห่งมิตรภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเยาวชนจะพัฒนาแบบก้าวกระโดด ทางสมาคมฯ และโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย พร้อมมุ่งมั่นสืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น” นายธนากรกล่าว
ด้านนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับในนามชาวจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานว่า ชาวอีสานรู้สึกปลาบปลื้มยินดีที่ท่านทูตเดินทางมาเยี่ยม ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ท่านทูตได้ทุ่มเททำงานอย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-จีนให้มีความสามัคคีและก้าวหน้า ซึ่งชาวขอนแก่นพร้อมสนับสนุนการทำงานของท่าน เพื่อนำพามิตรภาพของทั้งสองประเทศเข้าสู่ยุคใหม่ที่เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น
ขณะที่นายวรากร โรจน์จรัสไพศาล ประธานชมรมโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวแทนโรงเรียนจีน 19 แห่งในภาคอีสาน กล่าวขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตจีนที่ให้การสนับสนุนวงการการศึกษามาโดยตลอด ทั้งการส่งครูอาสา สนับสนุนแบบเรียน และทรัพยากรการสอน ซึ่งช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรและยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาจีนในภูมิภาคได้อย่างดียิ่ง ทำให้นักเรียนไทยได้เข้าใจวัฒนธรรมจีนและสานต่อความสัมพันธ์ “จีน-ไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” ให้มั่นคงสืบไป