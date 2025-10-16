ดรามา! โรงเรียนจีนจัดกิจกรรม "สะพานมนุษย์" ให้เด็กๆ ปิดตาเหยียบหลังผปค. อ้างเพื่อปลูกฝังความรู้สึกผิด (มีคลิป)

กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโซเชียล! หลังโรงเรียนมัธยมปลายระดับเขตแห่งหนึ่งในเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน จัดกิจกรรม “การเรียนรู้ความรู้สึกผิด” ซึ่งทำให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลายคนรู้สึกช็อก เมื่อพบว่าสิ่งที่พวกเขาได้เหยียบไปนั้น คือ แผ่นหลังของพ่อแม่
"พวกหนูไม่รู้เลยว่าเป็นพ่อแม่ที่อยู่ข้างล่าง เพิ่งมารู้ทีหลัง รู้สึกช็อกมากจริงๆ” เด็กนักเรียนคนหนึ่งกล่าว
จากคลิปวิดีโอจะเห็นภาพผู้ปกครองที่นั่งคุกเข่าเรียงกันเป็นสะพานมนุษย์ ให้เด็กนักเรียนซึ่งถูกปิดตาเดินเหยียบไปบนหลัง พอถอดผ้าปิดตาออก แล้วเห็นภาพพ่อแม่คุกเข่าอยู่บนพื้น บรรดาเด็กๆ ก็ต่างตกใจและสะเทือนใจกันเป็นจำนวนมาก
โดยตามรายงาน กิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบและมีความกตัญญู ผ่านการปลูกฝังความรู้สึกผิด
ด้านชาวเน็ตรายหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ยืนยันว่า ไม่มีใครทราบมาก่อนว่าผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้
“หลังจากถอดผ้าปิดตาออก นักเรียนหญิงคนหนึ่งที่เพิ่งรู้ตัวว่าเหยียบหลังพ่อแม่ของตัวเอง ก็ร้องไห้ออกมาทันที”
หลังคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น “เจตนาดี แต่น้ำตาของนักเรียนหญิงก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันกระทบต่ออารมณ์ของเด็กๆ อย่างรุนแรง” “เด็กๆ คงจะเข้าใจถึงความเสียสละของพ่อแม่ได้ดีขึ้นและตอบแทนด้วยการตั้งใจเรียน” “กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ทำลายความผูกพันในครอบครัว หากยังปลูกฝังความรู้สึกผิดที่ส่งผลเสียต่อจิตใจของนักเรียนอีกด้วย” "หวังว่าคนปกติจะมีส่วนร่วมในด้านการศึกษา" "การศึกษาไม่ควรเป็นการครอบงำ หรือบงการความรู้สึกนึกคิด หรือการชักจูงทางจิตวิทยา การเหยียบย่ำผู้อื่นไม่ควรเป็นวิธีที่นำมาใช้กดดันเด็ก” "ละครสั้นทำลายสมองจนเพี้ยนไปหมดแล้วหรือ?" และ "กตัญญูแบบไหนให้เหยียบพ่อแม่ตัวเอง?"
ภายหลังวันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้ออกมาขอโทษ โดยระบุว่า “กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีนักเรียน 2 ห้องเรียนเข้าร่วม ซึ่งได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง แต่ด้วยวิธีการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมจึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ชาวเน็ตจำนวนมาก ซึ่งทางเราต้องขออภัยเป็นอย่างสูง” พร้อมเสริมว่า จะปรับปรุงวิธีการสอน โดยมุ่งเน้นที่สุขภาพจิตของนักเรียนเป็นหลัก
ทั้งนี้ ด้านสำนักงานการศึกษาท้องถิ่นยืนยันว่าได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่
