“นฤมล” โชว์วิสัยทัศน์ที่จีน ดันนวัตกรรม–AI ยกระดับเรียนภาษาจีนทั่วประเทศ หนุนร่วมมือ 50 ปีสัมพันธ์ทูต

รมว.ศธ. โชว์วิสัยทัศน์ใหม่บนเวที World Chinese Language Conference 2025 ดัน “นวัตกรรม–AI” ยกระดับการเรียนภาษาจีนทั่ว ประเทศ หนุนความร่วมมือไทย–จีนยุคใหม่ ครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต
วันที่ (14 พ.ย. 2568) ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม World Chinese Language Conference 2025 ณ Hall A ชั้น 4 พร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “นวัตกรรมขับเคลื่อน ปัญญาประดิษฐ์เสริมพลัง เรียนรู้ภาษาจีนอย่างไร้พรมแดน” ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเน้นบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีและ AI ในการยกระดับการเรียนการสอนภาษาจีนให้เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมทั่วประเทศ
ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า ปี 2568 เป็นปีแห่งความหมายยิ่งสำหรับไทยและจีน เนื่องจากเป็นปีที่ทั้งสองประเทศเฉลิมฉลอง ครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา ความสัมพันธ์ไทย–จีนเปรียบเสมือน “พี่น้อง” หรือ “จีน–ไทย พี่น้องกัน” ซึ่งเป็นวลีที่สะท้อนสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งของประชาชนทั้งสองชาติ และในโอกาสเดียวกันนี้ ยังสอดคล้องกับการเสด็จฯ เยือนอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13–17 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งจะยิ่งกระชับมิตรภาพและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างไทย–จีนกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด ปัจจุบันมีนักเรียนจีนกว่า 28,000 คน เดินทางมาเรียนในสถาบันการศึกษาไทย และนักเรียนไทยมากกว่า 30,000 คน ศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาของจีน ความร่วมมือดังกล่าวเกิดจากโครงการร่วมหลากหลาย อาทิ หลักสูตรแบบ 3+1, 2+2, การแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญตามกรอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570) ซึ่งมุ่ง Transforming Thailand ผ่านการพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับโลกอนาคตโดยกระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทสำคัญในการยกระดับทักษะของเยาวชนไทย ทั้งทักษะดิจิทัล การคิดวิเคราะห์ และความสามารถทางภาษา ภาษาจีนเป็นทักษะยุทธศาสตร์ที่เชื่อมไทยสู่เศรษฐกิจและวิทยาการระดับโลก พร้อมเผยว่า ศธ.ได้พัฒนา National Digital Learning Platform (NDLP) เพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้คุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ และวางรากฐานการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล
ศ.ดร.นฤมล ยังกล่าวถึงบทบาทของเทคโนโลยีว่า AI คือพลังสำคัญที่จะทำให้การเรียนภาษาจีน “ไร้พรมแดน” อย่างแท้จริง โดยมีบทบาทหลัก 2 ประการ ได้แก่ นวัตกรรมด้านการสอน AI สามารถทำหน้าที่เสมือนติวเตอร์ส่วนตัว ให้ข้อเสนอแนะด้านการออกเสียงแบบเรียลไทม์ ปรับบทเรียนตามความสามารถของผู้เรียน และช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาได้เร็วขึ้น และยังเพิ่มโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงเนื้อหาคุณภาพสูงได้เช่นเดียวกับนักเรียนในเมืองใหญ่ สร้างความเสมอภาคอย่างแท้จริง
“การนำ AI มาใช้ไม่เพียงช่วยให้คนไทยเรียนภาษาจีนได้ดีขึ้น แต่ยังช่วยพัฒนาความเข้าใจด้านวัฒนธรรมและทักษะดิจิทัล ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับโลก กระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าส่งเสริมหลักสูตรและโปรแกรมภาษาจีนทั่วประเทศ ทั้งในระดับขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา มุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเชิงภาษา เข้าใจวัฒนธรรม และมีความพร้อมสู่สังคมโลก”ศ.ดร.นฤมล กล่าว
ศ.ดร.นฤมล กล่าวทิ้งท้ายว่า ภาษาจีนไม่ใช่เพียงเครื่องมือสื่อสาร แต่เป็นสะพานเชื่อมสองอารยธรรม และเป็นกุญแจสู่สันติภาพ ความเข้าใจ และความรุ่งเรืองร่วมกันในอนาคต การประชุม World Chinese Language Conference เป็นเวทีสำคัญที่เตือนให้เราตระหนักว่า “ภาษา” คือพลังของการทูต วัฒนธรรม และการเชื่อมโยงประเทศต่าง ๆ กระทรวงศึกษาธิการของไทยพร้อมเดินหน้าร่วมกับทุกภาคี เพื่อผลักดันการเรียนภาษาจีนให้ก้าวล้ำ และใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนอย่างแท้จริง